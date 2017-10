140 DÍAS. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que le llegue otra carta a Harry desde Miami?

LA COMILONA. Ahora no pueden decir que es el diputado Nelson Jackson el de la cosa. El Parque Nacional Darién, el mismo que hace menos de dos semanas recibió una donación millonaria de Estados Unidos para su protección, será titulado poco a poco como tierras colectivas para que los caciques le vendan la madera barata a los mismos de siempre. Así se ha devastado Tortí y la mitad de Darién.

¿COPARTIDARIOS? Ayer, en un directorio común y silvestre del PRD, se les pidió muy elegantemente a los participantes que no introdujeran celulares al recinto de la reunión. Los aparatos se quedaron afuera. Si así están las cosas, cuando venga el congreso nacional se van a tener que sacar los bypass e implantes.

EXCURSIÓN. Hablando del PRD, la diputada de San Miguelito Zulay Rodríguez y el delegado por el 8-8, Rolando Mirones, se encontraban de visita en la comarca Ngäbe Buglé. Me imagino que estarían comprando artesanías o disfrutando de las ricas viandas ngäbes, porque ninguno de los dos tiene nada que ver con la comarca, a menos que se trate de un ensayo de la nómina law and order. ¿Practicando?

LA CULPABLE. Si uno le hace caso a la mayoría de los influencers, la procuradora Kenia Porcell es responsable de la impunidad en los casos de alto perfil. Ella tiene la culpa por ser mujer, por no jugar pelota con los políticos, no andar coimeando en esos casos tan importantes y por tener fiscales comprometidos con sacar los casos. Por su culpa, por su culpa y por su gran culpa.

LOS INOCENTES. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia no tiene responsabilidad alguna en la impunidad, porque ellos solo cambiaron su jurisprudencia histórica para otorgar una amparo de garantías en el caso de los radares (más de 100 millones en pérdidas); además, se negaron a tramitar el caso del riego de Tonosí (más de 30 millones en pérdidas) y dejaron prescribir el caso de Bahía Honda. Sus subalternos no se quedan atrás, ya que uno se negó a declarar complejo el caso de New Business y la otra se equivocó de ley en el caso de Odebretch.

LA FOTO. Para que no los olvidemos, los muchachos se tomaron su colectiva. La clase 2017 de El Renacer nos recordó a todos que igual podían estar en la junta directiva de un banco, en un consejo de gabinete o donde están hospedados actualmente. Las adivinanzas se centraron en quien tomó la foto y dónde estaban los que faltaban. Así queda la majestad del Estado.

CREMA CATALANA. Ayer, cientos de miles de catalanes a favor de una España unida se manifestaron pacíficamente para hacer que su voz se escuchara. Estas batallas no se ganan ni en Twitter, ni en las redes sociales. Ese debe ser el ejemplo para exigir justicia y un alto a la impunidad en Panamá.