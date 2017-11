TAQUILLA. Lo de Román Torres como abanderado de las celebraciones de hoy 3 de noviembre va porque va. El autor del gol que le dio la clasificación a Panamá a Rusia 2018 tenía un partido anoche en Seattle, Estados Unidos, pero el presidente Juan Carlos Varela dijo que se envió un avión privado para buscarlo junto a su familia. Todos quieren una foto con Román.

LEGACY 600. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el avión presidencial comprado en 2010 con $22 millones donados de forma escalonada por el Gobierno de Taiwán, nuestro antiguo aliado diplomático?

PREMIO. Emilio Sempris es, desde el 1 de noviembre pasado, el titular en propiedad del Ministerio de Ambiente. Como se recordará, tras la salida de Mirei Endara, el 14 de febrero de 2017, renunciaron varios directores nacionales y Sempris centralizó importantes funciones, especialmente lo atinente a la aprobación de estudios de impacto ambiental de obras estatales. Cualquiera diría que así se ganó el puesto.

FISCAL EN ELECCIONES. Con base en observaciones hechas por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, comentamos que uno de los temas en agenda en los próximos días sería el nombramiento del fiscal general electoral. Pero debemos aclarar que en la administración de Martín Torrijos se designó, mediante Decreto Ejecutivo 474 del 15 de diciembre de 2008, a Boris Barrios por un periodo de 10 años a partir del 1 de enero de 2009. Tras la renuncia de este, Ricardo Martinelli designó a Eduardo Peñaloza para cumplir con lo que le quedaba del periodo. Por ende, el Ejecutivo todavía tiene poco más de un año para designar al funcionario y lograr que la Asamblea Nacional lo apruebe. Lo curioso es que su reemplazo se hará en plena campaña electoral. Esto suena a una jugarreta del PRD que no le salió como se esperaba. ¿Se repetirá esta historia en espiral?

‘AVERAGE’. El presidente Varela confirmó ayer que en diciembre, cuando le corresponde nombrar a los reemplazos de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, aprovechará para designar al sustituto de Alejandro Moncada Luna, cargo que ha estado desempeñando Abel Zamorano. El presidente tiene un promedio de .000 en sus primeros dos turnos quemados en 2015 y le quedan tres veces al bate. Si no se poncha o algo por el estilo, podría llevar su promedio a .600.

EXCLUIDO. Hablando de Moncada Luna, muchos todavía se preguntan por qué no salió en la famosa foto de El Renacer, en la que aparecía el tío Pipo en pijamas. El problema, me explican, es que en sus confesiones no dejó bien parado al “tío” que le prestaba plata.

EN LAS NUBES. Esta semana, Alfredo Martiz hizo una revelación alucinante: que su antecesor, Estivenson Girón, tenía todo listo para gastarse 8 millones de dólares de los asegurados en un helicóptero para Bocas del Toro. Imagínense cómo sería eso, si no podía ni darle mantenimiento a las ambulancias.

MORATORIA. Me cuenta un lector que, tras conocer el anuncio de moratoria en el pago del impuesto de inmuebles, acudió a la DGI con la intención de hacer un arreglo de pago. Unos le dijeron que no sabían nada de eso y otros que debía pagar todo el monto; que su caso no aplicaba para el beneficio. Publio Cortés debe unificar criterios en su equipo. ¿O será que ahora están en huelga de dar información correcta?