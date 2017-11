GOOGLE LOON. Un globo con un satélite, que forma parte de un proyecto de Google para llevar internet a zonas remotas, cayó cerca de las costas caribeñas de Bocas del Toro. A través de Google Maps, podemos constatar que Daira, la comunidad en la que el Senan y el Sinaproc ubicaron el equipo, es un pueblito de Chiriquí Grande. No es la primera vez que cae del espacio uno de estos aparatejos. En enero pasado ocurrió en Skeyic. Se han llevado el globo, pero en la comarca las opiniones se dividen: los que advierten Ñagare Google y los que dicen In Google we trust.

EL SUPERIOR. El 3 de noviembre pasado solo un grupo de privilegiados podía acercarse a las playas en Sherman, cerca de la base aeronaval Almirante Cristóbal Colón. ¿La razón? “Es que un superior descansa con su familia”, respondió un agente que impedía la entrada. No se trataba, aclaró, del “comandante” Belsio González. ¿Cuál de los 14 jefesitos del Senan se arroga esta prerrogativa? “Dios, patria... brisa y mar”.

EL PARAÍSO. Pasar por la antigua base militar estadounidense de Sherman, camino a San Lorenzo, es un espectáculo de contrastes: casas en ruinas a las que les crecen -literalmente- árboles en el techo; bosques siempre verdes y herbazales inundados, en los que habitan el jaguar, el saíno y el cocodrilo; y, a unos metros, el Caribe majestuoso, sus playas y palmeras, sus aguas verdiazules, cargadas de leyendas de piratas.

ABANDERADOS. En los desfiles de Colón de ayer, caracterizados por una cifra récord de abanderados oficiales, la mayoría del deporte y sin contar a Román Torres, Mario Etchelecu y José I. Blandón no perdieron ocasión para hacerse notar. Hasta Gerardo Solís estuvo presente. Claro, ya en 2018 se escoge a los candidatos presidenciales.

PRIMACÍA. Malestar causó ver a alumnos tirados en el suelo esperando para desfilar porque los ‘estamentos de seguridad’ marcharon primero en los desfiles patrios de Panamá y Colón. Los estudiantes, que se supone son nuestra prioridad, quedaron relegados.

METRO. El tren No. 25 de cinco vagones ya llegó a Panamá y podría estar en operaciones en enero próximo. Buena noticia, porque en horas pico los de tres vagones que se usan actualmente van repletos, con todo y que se eliminaron algunos asientos que ocupaban mucho espacio.

MAMUTS. Un equipo del Museo Sueco de Historia Natural ha resuelto un misterio: ¿por qué solo encontraban fósiles de mamuts machos? La revista Current Biology dice que los machos jóvenes de la Edad de Hielo vagaban solos mientras las hembras viajaban en grupos, lideradas por una matriarca que conocía el terreno y las alejaba del peligro. No muy lejos de lo que ocurre en nuestros días con los machos de esa especie tan pedante que osa llamarse a sí misma Homo sapiens.