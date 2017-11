ÓSCAR. Estuvo muy cerrada la competencia por la taquilla durante las fiestas patrias. Empezando por el presidente Juan Carlos Varela y su abanderado de lujo, traído en avión privado; las malcriadeces del exmagistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís; el diputado Florentino Ábrego y los audios que él llama “ataques políticos”; la omnipresencia del alcalde José Blandón y la fiesta de cumpleaños de la diputada que se cree modelo Katleen Levy.

NO MUY FELIZ. Todavía Gerardo Solís anda por ahí celebrando su acto de desairar al presidente de la República. Parece que él no cree en eso de que lo cortés no quita lo valiente. Tal vez necesite un curso de humildad.

IDEA. Blandón puso en el debate una propuesta polémica: que las instituciones públicas, incluido el Ministerio de la Presidencia, salgan del Casco Antiguo, a fin de liberar espacios para la cultura y el arte. A ojo de buen cubero suena bien, pero falta saber cuánto nos costará alquilar o construir un edificio para el inquilino de la Presidencia.

RAMBO. Desde el equipo legal de Gustavo Pérez advierten que su condena a 64 meses de prisión por posesión ilegal de armas no está en firme. Y pensar que en El Renacer decían que era el más “pana” de todos los detenidos que salieron en la foto con tío Pipo. De todas maneras también está procesado por lo de las escuchas no autorizadas y la compra de la máquina pinchadora.

RENACER PRODUCTIONS. A propósito de detenidos, días patrios, taquilla y otras hierbas, desde la cuenta de Twitter de Frank De Lima, que es manejada por “su familia y amigos”, se difundió un mensaje por estos días —video y audio de 38 segundos— que llama la atención. Si no se trata de material antiguo o de una buena edición, podría pensarse que en El Renacer no solo toman fotos de calidad, sino que hacen excelentes producciones audiovisuales. ¡Viva Panamá!

¿Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? Allá va Donald Trump en su Air Force One, de la China a la Conchinchina, dispuesto a zarandear jefes de Estado y a poner en su lugar al resto del mundo. Pero, ¡oh, sorpresa!, las noticias se multiplican en su propio patio: tiroteo mortal en Texas, el acuciante fantasma de la trama rusa, los encontronazos con líderes de su partido... ¡Make America great again!

¿QUIÉN ES QUIÉN? Después del pequeño break de fiestas patrias, la población regresa a la realidad: justicia o impunidad. Este jueves se escribirá un capítulo más sobre la trama Odebrecht, cuando —si la internet lo permite...— se celebre la audiencia de homologación de dos acuerdos pactados con ejecutivos de la constructora. Ese día también se debe reincorporar el juez Óscar Carrasquilla. Señores, hagan sus apuestas.