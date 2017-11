NOCHES DE BARCELONA. El presidente Juan Carlos Varela anunció hace poco que designó en la Oficina del Casco Antiguo a Daniel Isaza, “un muchacho joven que estuvo en Barcelona, que tiene mucha experiencia en la vida nocturna que se da ahí y por eso lo designamos”. ¿Qué nos quiso decir?

‘COMANDANTES’. A otro nivel están las “conspiraciones” en las oficinas de los altos mandos de la Policía Nacional, del Senafront y del Senan luego de que Varela anunciara la salida de los responsables de estos estamentos de seguridad por jubilación.

BILLETE. No es para menos. Los ingresos por salario y gastos de representación de Omar Pinzón ($10 mil 978), Cristian Hayer ($9 mil 998) y Belsio González ($11 mil 466) igualan o incluso superan al de un magistrado de la Corte Suprema.

JUBILACIONES. Por cierto, desde 2015 el “comandante” del Senan anda preguntando a la Procuraduría de la Administración sobre la jubilación del Seguro Social y la que les permite jubilarse por tener leyes distintas al resto de los mortales. Poco a poco entendemos por qué el apuro de Varela con aquel decreto del 31 de agosto de 2016 de jubilaciones especiales que tuvo que echar para atrás. Tranquilo Belsio, que con fe y perseverancia todo se puede.

AGRICULTURA. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario difundió ayer el calendario de ferias 2018. Muy interesante, pero los productores esperan asesoría técnica para saber cuándo sembrar o cómo colocar sus productos en el mercado.

VISITAS. Gustavo Him estaba ayer, antes de las 4:00 p.m., frente al Grupo Mix, donde es accionista. ¿Será que no hay trabajo en la ATP? Oh, cierto, el domingo próximo se escoge la reina del Carnaval 2018. Es bueno afinar detalles en casa.

CALISTENIA. El juez Óscar Carrasquilla, que presidirá mañana la audiencia de homologación de dos acuerdos pactados con ejecutivos de Odebrecht, fue uno de los panameños que participó en el Maratón de Nueva York del fin de semana. ¡Hurra!, señor juez, que le gane la justicia a la impunidad y sus zancadillas.

VAGANCIA. El ministro Miguel Mayo informó que ayer sancionó a un grupo de funcionarios, incluyendo a médicos, de un centro de salud en Juan Díaz por haber llegado tarde a trabajar. Ya era tiempo. Pero a esta hora la dirigencia médica debe estar rasgándose las vestiduras.