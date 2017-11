EL DATO. El número es tan inquietante, que puede llegar a la mismísima China, donde está más de la mitad del Gobierno y líderes de distintos sectores del país (desde Stanley Motta hasta Genaro López). Los que cotizamos en la CSS queremos saberlo desde hace rato: el monto real del déficit actuarial del IVM de la CSS.

ENIGMA. Nos habían dicho que con la información disponible era imposible hacer cálculos certeros. Nos marearon con la data, las matemáticas, los estados financieros, el nombramiento de los actuarios, etc. Pero, ¡sorpresa!, el dato existe. Y lo tiene Alfredo Martiz. ¡Y adivinen! No lo quiere soltar.

LA BUENA. En serio que hoy quería empezar esta columna con algo positivo. Y es que los asegurados que alguna vez han tratado de sacar una cita con un especialista saben muy bien el nivel de tortura que significa esto. Y Martiz, con seis meses en el cargo, dio una orden: de ahora en adelante ya no se darán esos cupos un día específico en el mes, sino todos los días.

LA MALA. Algunos dirán, no sin razón, que apenas Martiz dé la espalda los burócratas inventarán otro trámite para divertirse a costilla nuestra. Pero Martiz no nos puede ocultar un dato tan fundamental. No es el dueño de nada. Porque si no tenemos una pensión decente, ni siquiera vamos a poder pagar el pasaje para ir a sacar la cita. De la receta, ni hablar.

ZHAOCAI MAO. Bueno, vamos a esperar a que venga Juan Carlos Varela de su viaje al otro lado del mundo y que nos cuente sobre el tren Panamá-David o la historia aquella de que el istmo será la puerta americana del dragón gigante que traerá suerte, empleo, prosperidad... Leche y miel.

MÁS GATOS. Viene a la memoria la frase del reformista Deng Xiaoping sobre la economía socialista de mercado: “No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”. Con este pragmatismo, es de esperarse una foto de nuestros líderes al lado de Mao Zedong en la Ciudad Prohibida, en la plaza de la famosa masacre Tiananmén.