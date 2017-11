LAMENTOS. Dice nuestro viceministro de Economía Iván Zarak Arias que “las olimpiadas de la quejadera son en Twitter todos los días”. No le falta razón al ingeniero industrial experto en administración de empresas del Incae. Solo que se queda corto. Twitter solo es el tubo de escape, incluso perfumado, que tienen los que pueden para mostrar su disgusto por: colas para conseguir que los atienda un médico, caos en el transporte público, inseguridad en las calles, mal servicio de agua, etc. Mientras tanto, en el sector público, los gastos en planilla para pagar funcionarios, como el vice de piel sensible, crecen sin parar. ¡Qué pereza, no; qué coraje, sí!

ENCOMIABLE. Pero también hay motivos para alegrarse en este mes de la patria. Vean lo que hicieron Erika Ender y Rubén Blades en Las Vegas, en los Latin Grammy; los muchachos de la selección de fútbol, que clasificaron al Mundial de fútbol; los chicos del concurso de oratoria de anoche o los prometedores debates escolares. Sí, la lista también es larga.

ARTE. De China me quedo con la interpretación por parte de un cuarteto de artistas de esa milenaria cultura, con instrumentos tradicionales, de nuestra cumbia Viva Panamá, a lo Yin Carrizo. Eso supera con creces las fotos de Genaro López, Varela o Xi Jinping.

DE FRENTE. Sobre la presencia de López en China, el exmagistrado del Tribunal Electoral que quiere ser presidente asegura que “a pesar de que yo no hubiera ido a él no lo juzgo mal”. Claro, esta vez nadie lo invitó. Pero tampoco es cierto, como insinúan algunos, que lo de Genaro pasa como anecdótico o marginal. Todos sabemos cuál es el partido político que dirige China, así como la línea programática trazada por el partido del dirigente obrero en su reciente congreso constitutivo. Se puede estar o no de acuerdo con Xi en cuanto a democracia y otros temas; la cuestión es si los 4 millones de panameños le damos la espalda al Tío Chang, con sus mil 380 millones de personas.

¿QUIÉN PAGA LAS CAMPAÑAS? A propósito de política, hoy a las 5:30 p.m. Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el TE inauguran un congreso internacional de dos días -martes y miércoles- sobre democracia y derecho electoral. Por ejemplo, la jornada matutina del martes estará candente con el tema: el financiamiento político público y privado en América Latina y Panamá. No podía llegar en mejor momento.

EUFORIA TROPICAL. Después de las inundaciones del fin de semana, ayer José Donderis se despidió así de optimista en su cuenta de Twitter: “Les deseo un excelente domingo. ¡Buen clima a nivel nacional!”. Acto seguido, sobrevino el diluvio.