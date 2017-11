PERITOS DE HONOR. Como está de moda eso de reclamarle a los contribuyentes millones de dólares por la supuesta pérdida de la honra, la reputación y demás, ya es hora de que mandemos a un grupo de peritos a especializarse en la materia –tal vez en Italia o en Brasil–, que podrían dedicarse a la importante y delicada función de ponerle precio al honor.

PESCA PESADA. Lo de la multa al delator y la sanción ha desatado una ola de opiniones a favor y en contra. Entiendo que esta es una sardina que sirvió de cebo para ir por los verdaderos tiburones que hay en la charca. Por ejemplo, uno de estos testaferros narró que entró al negocio porque fue a pedirle trabajo al ministro y este le ofreció una mejor chamba.

‘EXPERTISE’. Los españoles José Manuel Villarejo y Rafael Redondo, quienes estaban invitados a Panamá este 23 de noviembre como expositores en un foro sobre blanqueo de capitales, fueron detenidos en España, acusados del mismo delito. Ahora pocos pueden poner en duda la pericia de estos señores. Pero esto no es tan insólito por estos lares. Dicen que aquí un manual bancario contra el lavado tuvo la coautoría de uno de los protagonistas del escándalo de Banaico.

‘SHANGHÁI TOURS’. El Gobierno inauguró ayer su consulado en Shanghái, China, un día después de que tuviera lugar en esa pujante ciudad, por primera vez en su historia, el desfile anual de lencería de Victoria’s Secret. No sabemos si alguien de nuestra delegación estuvo ahí–al menos no nos han compartido las fotos–, pero en donde sí estuvieron fue en las joyerías. Por ahí salió la primera dama con su hijo –el primer dj de la Nación– mirando estanterías.

FAVORITO. Como Juan Carlos Varela no le pidió permiso a su Gabinete para hacer su periplo, debe regresar antes de los 10 días, porque si no, estaría violando la Constitución. Se fue el 14 de noviembre y debe estar aquí antes del viernes. Mientras tanto, su ministro favorito, Mario Etchelecu, le da uso al Palacio de las Garzas con diversas conferencias en materia de vivienda, ordenamiento territorial, etc.

¿PUGNA? Por cierto, ¿por qué el alcalde José Isabel Blandón no estaba ayer en la conferencia organizada por Etchelecu? Ya Blandón le ganó una batalla legal al ministro al tumbarle la zonificación de Obarrio. Esta pelea da para más. Y hay como 75 distritos más.

TREN BALA. Una prueba de que tocamos fondo con el embotellamiento vial es ver el tren de la Panama Canal Railway Company, cargado de contenedores, detenido por un tranque. La imagen es cada vez más frecuente. Ojalá no pase igual con el tren chino a Chiriquí.