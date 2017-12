TODO POR LA PATRIA. El comisionado Rolando López, actual jefe del Consejo de Seguridad, está en la gatera para convertirse en el nuevo director de la Policía Nacional cuando el actual se jubile en unas semanas. No es saludable que en un país con instituciones tan débiles, el jefe de inteligencia se transforme en jefe de la fuerza pública. La última vez que esto pasó fue en agosto de 1983, cuando Manuel Antonio Noriega sustituyó a Rubén Darío Paredes como comandante de la Guardia Nacional. Con ese precedente, queda claro que la idea es bastante mala.

‘CEPADEMENTES’. Algunas cadenas de almacenes están anunciando que aceptarán los Cepadem con vencimiento en 2019 a 90% de su valor facial. Una simple regla de tres nos dice que los Cepadem de 2022 podrían valer el 60% únicamente. Ya fue una gran canallada quitarle su XIII mes a la gente una vez, para que ahora se lo vuelvan a quitar. El silencio del Banco Nacional y de la Caja de Seguro Social es ensordecedor.

ESTO ES SERIO. El payaso Pin Pin renunció al partido en formación PAIS. Pin Pin levantó mucha popularidad por su liderazgo en la oposición a la ley de salud sexual y a las guías de educación sexual destinadas a orientar a tanta juventud descarriada que hay en este país. Cuando los políticos se meten a payasos no queda de otra, que los payasos se metan a políticos. Ya varios humoristas han ganado importantes puestos de elección en América Latina, incluyendo la presidencia, como fue el caso de Guatemala. ¡Ojo con Pin Pin!

LA BALA PERDIDA. Un lector chiricano me informó que sus cálculos no le dan sobre la rentabilidad del tren bala Panamá-David. No solo faltan los pasajeros, sino que el costo del pasaje sería más caro que el viaje en avión. Además, si el tren sigue una ruta paralela a la Panamericana se necesitarán varios túneles y muchos puentes. La otra opción de una ruta costera implica que muchas de las lindas mansiones de playa, hoteles, algunos molinos de viento, un par de ingenios azucareros y bastante fincas ganaderas tendrían que ceder sus terrenos para esta obra ingenieril. Será cuestión de números o de ábacos.

HONDURAS. En nuestro vecino país centroamericano, se dice que se ha cometido un gigantesco fraude electoral, que le daría vergüenza al mismo Nicolás Maduro. No podemos permitir que se repita el descalabro democrático que ya ocurre tan cerca de nosotros. Panamá vivió lo mismo en la década de 1980 y la complacencia de la comunidad internacional nos causó muchas muertes. Prohibido olvidar.

‘APPLE ORCHARD’. ¿Será que el Blue Apple fue la verdadera razón por la cual los políticos se opusieron a reformar la Ley de Contrataciones Públicas? Esa explicación puede ser muy factible.