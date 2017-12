EFEMÉRIDES. Hoy es el Día internacional de la lucha contra la corrupción. En Panamá, hemos contribuido mucho con este tema, generando grandes escándalos y novedosas redes de corrupción gubernamental y privada. Esta semana me enteré de que en Panamá existe una academia anticorrupción desde el año 2010. Eso parece ingenuidad o descaro.

180 DÍAS. El diputado sigue en su reclusión “voluntaria” en el centro de detención federal de Miami. Debe ser que le empezó a gustar la soledad. ¿Por qué será?

EL VALLE ENCENDIDO. Los residentes y visitantes de El Valle de Antón están sumamente preocupados por el proyecto de la ciclovía turística que fue licitado recientemente, sin estudio de impacto ambiental. Así, de sorpresa, entrarán las máquinas a tumbar cercas y muros en nombre del turismo. ¡Que viva el desarrollo sin consulta!

LA RECONTRAINTELIGENCIA. En el inframundo del pensamiento conspirador parece que el consenso es que la movida de Pedro Miguel esta semana fue un toallazo al presidente Varela, ya que si alguien pensaba meter una denuncia en la Asamblea Nacional, parecerá miembro del fan club de Pedro Miguel. Algo así como solidaridad difamatoria.

MÁS RECONTRAINTELIGENCIA. Por otro lado, en el hipotético caso de que hubiese un juzgamiento del presidente, Isabel se convertiría en presidenta de la República, y automáticamente quedaría inhabilitado su primo Guillermo de St. Malo para correr como presidente o vicepresidente. Be carefull what you wish.

‘RONOSQUI ABUELOV’. Recientemente, la Embajada de Panamá en Polonia participó en un bazar de la primera dama de ese país. Los artículos donados para la venta fueron un sombrero, unas bolsas de café, unas salsas picantes, carteras con molas y botellas de Ron Abuelo. En las fotos se muestra, según la secuencia, que lo primero que se vendió fue el ron. Ahora entendemos por qué nuestros diplomáticos están tan ocupados que no pudieron atender el proceso de inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea.

EL ANTICUMPLEAÑOS. Hoy es el onomástico de la diputada y marca registrada, que no quiere que la mencionen para que no hagamos taquilla de ella. Por lo tanto, no la felicito en su cumpleaños, pero espero que el festejo no tenga las filas de la repartidera de jamones del IMA.