DEL CARIBE. El primer dj de la Nación, Gian Varela, ofreció un concierto este 28 de diciembre en Bahamas. Ya sabemos por qué el apuro del presidente Varela de irse de vacaciones desde el miércoles y dejar la papa caliente de las magistradas a sus ministros. Si le sumamos el día libre por el Mundial que el muchacho nos consiguió, podemos magnificar su poder político. Le auguramos una larga carrera de asesoría en entretenimiento.

GRACIAS, AYÚ. Frank De Lima, el último de los detenidos de alto perfil en El Renacer por el caso Odebrecht, logró una victoria en la Corte. Pero, por ahora, seguirá detenido por otro caso (estacionamientos de Tocumen). Debe agradecer al triunvirato del palacio Gil Ponce, integrado por José Ayú Prado, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega (a través de Efrén Tello).

AMARRADOS. Casi en plan de despedida, los magistrados del pleno de la Corte le regalaron a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega una caricatura de Vic a cada uno. Pero, dado el ambiente político en la Asamblea Nacional, sus relevos no llegarán muy pronto. Mejor es que, por ahora, no desempaquen maletas. Cuidado y las carcajadas de despedidas se transforman en muecas.

ADIÓS A LAS QUEJAS. El viceministro de Economía, Iván Zarak, se despide del Gobierno con la incertidumbre de que tal vez su esposa no suba las escaleras del palacio Gil Ponce. Los que hacen filas en la DGI, tratando de pagar su impuesto de inmueble, y los jubilados que aún no han cobrado su Cerpadem, de seguro le desean buena suerte.

PROFESOR MAYO. Muchos del Gobierno deberían imitar la iniciativa de Miguel Mayo, cual maestro escolar, tratando de explicar, donde se lo pidan o se lo permitan, la importancia de prevenir enfermedades. ¡Salud!

PLATA. Los ingresos que calculó el Gobierno en el presupuesto de este año se han quedado por debajo de más $500 millones. Ya vimos que le metieron mano a los intereses del Fondo de Ahorro de Panamá ($31.4 millones). Y recordemos que todavía no tenemos los estados financieros del programa de Invalidez, Vejez y Muerte que, quiérase o no, le compete también al Gobierno. Los errores de cálculo pueden salir caros.

SIN MEDICINAS. Por estos días de mucha comida y bebidas alcohólicas, hay que que cuidarse de un infarto. Si sufre de la presión alta, compre su pastilla, porque –para variar– el Seguro Social cierra 2017 sin lisinopril para los hipertensos. ¿O es por culpa de Odebrecht?

EL TORO Y LA SILLA. La semana pasada, comenté la propuesta de Ernesto Pérez Balladares en el sentido de que el presidente que sea electo en 2019 solo gobierne dos años y luego se encargue una asamblea constituyente. Recordé que en 1998 él decía que cinco años no eran suficientes. Esta fue su respuesta: “Si en el 98 me hubieran dejado 5 años más, habría agua y una nueva institucionalidad. 20 años después no tengo ni la misma fuerza ni el deseo de quedarme cinco años de lo que me queda de vida atado a una silla que, además, es bastante incómoda”. Sin comentarios.

DE POBRES. Aporofobia es la palabra del año, según la Fundación del Español Urgente. Tras elegir escrache en 2013, selfi en 2014, refugiado en 2015 y populismo en 2016, el equipo de Fundeu optó por aporofobia, término muy arraigado y también muy antiguo. Según Fundeu, la filósofa española Adela Cortina plantea que “solemos llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres”. No tuvo nada que ver en esto, pero estuvo muy cerca, el filósofo criollo, corrijo, locutor panameño, Orman Innis, quien –para bien o para mal– masificó la expresión “es de pobres”. ¡Feliz año 2018!