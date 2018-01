REPROBADOS. Señores, la idea es muy simple. Al momento de cantar el himno nacional se espera que al menos los diputados se sepan la letra. ¿O es que ni eso aprendieron en la escuela? Después nos quejamos de los 40 mil estudiantes que hoy están rehabilitando. ¡Qué vergüenza!

¿CUÁNDO FUE LA GUERRA? En su esperado discurso, Juan Carlos Varela no se cansó de repetir la palabra reconciliación. Lo que nunca dijo fue quiénes son los que se tienen que reconciliar ni el porqué de la división. Alianzas vemos, acuerdos no sabemos.

SE ‘PAVEARON’. Seis magistrados de la Corte no fueron al evento protocolar en la Asamblea. Se me ocurren dos explicaciones posibles. La primera es que no les pagan viáticos por viajar del Palacio Gil Ponce al Palacio Justo Arosemena, y la segunda, que le huían a presiones de los diputados. En todo caso, muy feo. ¿No que debía existir una “armónica colaboración”?

BOLA DE CRISTAL. En su discurso, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, argumentó que el CD y el PRD debían formar un frente común. Luego el diputado Pedro Miguel González, en su conferencia de prensa, soltó la expresión de que el PRD y el CD debían unirse para hacer la resistencia a las intenciones del presidente Varela de dominar la Corte. ¿Seguro que es solo coincidencia? El guion salió tan bien escrito que cuesta creer que sea así.

¿OTRA VEZ? Parece que a la exministra le ha dado por tomarse a pecho todas las festividades. Lo malo es que termina siempre de pelea. Habrá que revisar ese té frío que tanto le gusta.