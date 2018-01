EL QUE MÁS SUENA. Ahora que las ratificaciones de las designadas por el Ejecutivo para la Corte están en 3 y 2, en el oficialismo empiezan a soltar nombres, entre ellos el de Rigoberto González. No se sabe si es para quemarlo o para intimidar a los políticos.

¡YUPIII! Quien salta en un pie por la posible alianza PRD-CD contra Juan Carlos Varela es Il Capo allá en la helada Florida. Ahora ve mejores días. Sueña con seguir poniendo magistrados para ver si logra tumbar los ocho casos en su contra admitidos por la Corte.

¡ZAS! Incluso, con la actual Corte (con cinco magistrados que él designó), el diputado se ha librado de seis casos (Figali, Bahía Honda, indultos a policías, intromisión en el Judicial, riego de Tonosí y ahora SAP). Este último fue un regalo de despedida de Oydén Ortega, que se agarró de la supuesta falta de prueba idónea.

COGE TU LÍMITE. Dice Etchelecu que el problema del Gobierno no es de gestión, sino de comunicación. La fiebre, ministro, no está en la sábana, pero en algunos casos tiene razón. Por ejemplo, observen el titular de una nota de prensa del Miviot del 27 de diciembre pasado: ‘Entregan límites de la cuenta hidrográfica del Canal de Panamá’. What?

iN FRAGANTI. Las cámaras en la capital están dando resultados contra la delincuencia y los “juega vivo”. Tanto que algunos proponen dar un paso más e instalarlas en oficinas públicas. ¿Por dónde empezamos?

NI ESTAMPILLAS. Algo extraño pasa en este gobierno. No le gustan las estampillas, ni siquiera hubo para los 200 años del natalicio de Justo Arosemena.

EQUIDAD I. Islandia se convirtió en el primer país del mundo que exige a sus empresas igualdad de salarios por el mismo trabajo realizado sin importar género, etnia, sexualidad o nacionalidad. Acá ni ley de educación sexual tenemos, porque preferimos discutir si los ángeles tienen sexo.

EQUIDAD II. En Costa Rica, desde que en 2012 empezaron con su programa de educación sexual, el número de chicas embarazadas menores de 19 años se redujo de 14 mil 194 ese año a 10 mil 924 en 2016. En paralelo, Panamá cerró 2016 con 11 mil 298 adolescentes embarazadas, 322 más que en 2015. Y en aumento. Vamos bien.