OLIMPIADA. Parece que en el Órgano Judicial hay una competencia para dilatar aún más la justicia. El lunes no se pudo celebrar la audiencia por el espionaje desde el Consejo de Seguridad Nacional porque Gustavo Pérez no fue trasladado de El Renacer al tribunal. Además, se pospuso la audiencia de Financial Pacific por una apelación —que no ha sido resuelta aún— presentada por Mayté Pellegrini. Ayer, se postergó la del préstamo de la Caja de Ahorros a HPC-Contratas P&V. A este paso, José Ayú Prado va a tener que inventar viajes para que los jueces tengan algo que hacer. Viva la mora judicial.

BLUE APPLE. El artículo 51 del Código Penal establece que las empresas que hayan pagado sobornos deben ser multadas con el doble de la coima. Eso se le aplicó a Odebrecht. Como ninguna de sus siete primitas panameñas pagó coimas a título personal, por tanto, el monto de la multa tendría que ser de $80 millones. Más gastrigel, por favor.

MANOS PELUDAS. En la Asamblea Nacional reposa, en la Comisión de Salud, el proyecto de ley 136, que actualizaría la legislación contra el tabaquismo en Panamá. La vida de cientos de panameños que mueren cada año por cáncer de pulmón y otras enfermedades derivadas del uso del cigarrillo está en manos de los diputados. Hay grandes intereses nacionales e internacionales que no quieren que se apruebe ese proyecto. Panamá debe dar nuevamente el ejemplo de que la vida y la salud son primero.

GENERACIÓN ‘Y’. La diputada y marca de agua embotellada más famosa de este país justifica su comportamiento, palabras más palabras menos, porque es una milenial. Parece que no entiende que todas las generaciones de diputados ya superaron la paciencia de la ciudadanía, y que lo que ella hace solo confirma que los políticos panameños están en otra cosa, menos en la labor de legislar por el bien común: all fun and games.

PROHIBIDO OLVIDAR. Óscar Pérez se ha convertido en el Moisés Giroldi venezolano. Su muerte en un intercambio de balas con el aparato de seguridad de Nicolás Maduro solo refleja el miedo que tiene el dictador venezolano a las crecientes grietas en las fuerzas armadas.