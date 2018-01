FAVORCITO. A todas las empresas coimeadoras que han cobrado sobrecostos al Estado por obras de mala calidad, devuelvan los dineros al pueblo panameño. Si no lo hacen, nos enojaremos mucho y no les hablaremos hasta la próxima contratación. P.D.: no olviden hacer sus donaciones de campaña.

MARCA. Me comentaron que al servicio de mensajería que traslada los expedientes judiciales en motocicletas le han denominado “Ayuber”. Que el presidente de la Corte tuviera una dudosa participación en el caso Financial Pacific cuando era procurador general no significa en forma alguna que tenga interés en que se caiga la investigación. Alejen esos malos pensamientos.

EL OTRO I. El que sí llegó a las manos de la Corte Suprema de Justicia es el caso Odebrecht. Respiren hondo para entender la ruta: por vía de una apelación al fallo del Primer Tribunal Superior que negó el amparo de garantías contra la apelación de la fiscal Zuleika Moore a la decisión de la jueza suplente Lania Batista, de negarle la tramitación de caso complejo al expediente Odebrecht. Pueden respirar.

EL OTRO II. Si la Corte admite el amparo y manda a pedir el expediente Odebrecht, casi 400 tomos se irían para la Corte. Esa sería la peor forma de injusticia en nuestro país, ya que tomaría años para que los magistrados se pusieran de acuerdo, y para entonces a nadie le importaría la decisión final. Admitir esa apelación, puede acabar con la paciencia de todo el país. Y eso que todavía no sabemos quién es el ponente...

MAÑANA. Mario sale a inscribir “masivamente” en el Partido Panameñista, para demostrar que tiene respaldo popular y que su candidatura está viva. Ojalá Techos de Esperanza no se transforme en “techos de inscripción”.

HASTA LUEGO. El uruguayo Claudio Paolillo fue uno de los mejores periodistas de su generación, ya que no solo honró la palabra impresa con su talento y convicción, sino que también la defendió en los foros internacionales, como la Comisión de Libertad de Prensa —que presidió por cuatro años— y el Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Siempre fue un gran amigo de Panamá y de este diario. Su humor, ironía y don de maestro del periodismo serán recordados por siempre.