LUMBRERA. Si algo habrá que agradecerle al panameñismo será habernos presentado a Melitón Arrocha. El tipo, aparentemente, es el non plus ultra de la cosa pública. Es diputado, fue ministro de Comercio e Industrias, viceministro de la Presidencia, vicecanciller y ahora embajador de Panamá ante las Naciones Unidas. En menos de 10 años. Ojalá le paguen un buen salario en su nuevo puesto, no vaya a ser que la NASA se quiera llevar a tan inteligente espécimen.

MENSAJES. La película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ha sido bien premiada. Trata sobre una madre que alquila tres vallas publicitarias a las afueras de Missouri para llamar la atención sobre el crimen sin resolver de su hija. Estaría bueno aplicar eso aquí en Panamá, pero contra la corrupción. “¿Quiénes están detrás de Blue Apple?”, en plena calle 50.

MEDIDAS. René Luciani y Linda Thomas solicitaron cumplir su sentencia de 18 meses -¡18 meses!- a la que fueron condenados por los envenenamientos con dietilenglicol con trabajo comunitario. Qué gran noticia, porque nada daría más certeza de castigo que poner a recoger basura a quienes envenenaron a una cantidad de personas cuya cifra real nunca sabremos.

PLATAFORMA. Dice el partido de gobierno que en su última jornada de inscripciones más de 16 mil personas firmaron. Lo bueno de esto es que siguen con su peculiar interpretación de lo que es la separación entre partido y Estado; si no que lo diga el ministro que fue la cara de la jornada y que es el encargado de la cartera que construye casas. En otras palabras, fueron unas inscripciones de esperanza.

RETIRADA. Alma Cortés anunció que tomará un descanso de la política para dedicarse a su familia y a su práctica. “Acompañé a mi amigo y líder Ricardo Martinelli hasta donde me fue posible, y él lo sabe”, dice. Poco a poco el barco queda más vacío. El único fiel a la causa parece que será el escudero Camacho.

FAMILIA. Durante 2017 hubo más de 14 mil denuncias de violencia doméstica. Esperamos con ansias que se pronuncien los defensores de la familia.