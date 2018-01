BANDA. Cambia el presidente y cambian todos. No solo sucede cuando se trata del gobierno, sino a nivel partidista. Varios miembros de Cambio Democrático aseguraron ayer que Rómulo Roux había cambiado la cúpula institucional del partido para nombrar a su gente, a su equipo, a su banda. Un “quítate tú pa’ ponerme yo”. Qué lástima que se trata de cosas partidistas, porque si la banda de Rómulo fuese de música, bien podrían llamarse Rómulo Roots y tocar regué.

MAÑAS. Mañana domingo se cumplen 347 años desde la llegada del pirata Henry Morgan a la antigua ciudad de Panamá, lo que ocasionó que la misma fuera incendiada y finalmente se cambiara para lo que hoy es el Casco Antiguo. Qué impresionante la relación de esta ciudad y los piratas. Antes llegaban a saquear el oro de gran parte del continente antes de que zarpara hacia España, y ahora saquean los recursos del Estado a través del acaparamiento de negocios, de licitaciones turbias, de influencias en el aparato estatal.

MELODÍA. Para este fin de semana me gustaría dedicar un tema a Juan Carlos Tapia y a Stanley Motta. Es una canción noventera del grupo Aditus y espero que los dos a los que está dirigida la disfruten. “No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho./ Esto tiene que ser electricidad./ Hay algo eléctrico entre tú y yo/ que no sabemos cómo apareció./ Es algo eléctrico entre tú y yo/ tú y yo, tú y yo”.

PLANES. El Gobierno abrió una licitación para construir una terminal aérea en Coiba -por $2.5 millones- sin que el Consejo Directivo siquiera supiera al respecto. Cualquier día de estos aparece un permiso ambiental para la construcción de un centro comercial en el corazón de la isla. O en cualquier otra área protegida, para tales efectos.