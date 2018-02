RETOS. Esta semana se abre otro periodo para la entrega de los Cepadem, que se han caracterizado por su dificultad, que incluye que los adultos mayores tengan que cruzar casi toda la ciudad para ir a recibir el documento. Acá más ideas para las próximas entregas: pongan una piscina con lagartos y que haya que cruzar sobre un angosto trozo de madera; una reja inmensa en la que entren todos y solo los reciben los 10 primeros que logren escalar. Mejor no sigo, no vaya a ser que inspire a algún creativo para un nuevo reality show en la televisión local.

JUSTICIA. Excelentísimo, comienza otra semana para que se reúna con la sociedad civil para buscar candidatos o candidatas para la Corte Suprema de Justicia. Por favor, no dilate el tema para que baje la marea o a la gente se le olvide con los carnavales. Un poco más de seriedad para los temas de justicia.

INFORMES. La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó un informe a la ONU sobre la situación actual de la justicia panameña. ¡Cuidado! Hay mucha gente que puede considerar esto como una injerencia en la soberanía jurídica panameña, o como una intromisión de otros países para destruir el nuestro y sus buenas costumbres.

PRIORIDADES. El INAC solicitó un presupuesto por $102 millones para este año. Solamente le dieron $39.7. Por eso seguiremos siendo el país de los abogados y de los administradores de empresas. Pero para reconstruir iglesias, sí hay. Para pagar Carnaval, sí hay. Para organizar festivales de artes escénicas, ahí sí que no hay nada. La cultura es justicia para el pueblo, y este gobierno, como sus antecesores, ha sido supremamente injusto.

IMAGEN. En la web de Presidencia, Varela aparece en todas las fotos de la portada. Qué suerte que esta es una administración en la que el pueblo es primero y no una egocentrista, porque si no, ni me imagino cómo sería esa web.