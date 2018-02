PELIGROS. Se prohibió fumar en los espacios públicos de Carnaval. La medida es positiva, porque eso de llenar lugares de cosas indeseables no está bien. Ojalá y la iniciativa hubiera llegado más lejos. ¿Que tal si, además, se prohíbe a esos políticos robacámara hacer sus shows mientras la gente disfruta de su Carnaval? ¿O a los funcionarios hacer propaganda de todo lo que se jactan hacer, que no es otra cosa que hacer el trabajo por el cual se les paga? No basta con señalar el cascabel, hay que ponérselo al gato.

DESAPARECIDO. En el palenque congo de Curundú sigue el desorden. Los asistentes del representante del área, Germán Sánchez, han atendido a los congos y han, hasta cierto punto, resuelto la clausura del palacio. Pero el señor nada que aparece. Nunca está en su oficina, todo lo hace en remoto y no atiende a nadie por teléfono. Hay excepciones: si lo llaman para preguntarle por su carrera -incipiente- de cantante, ahí sí que atiende y da entrevistas, hasta en persona si lo requieren.

INSISTENCIA. La Iglesia católica panameña volvió a dar su opinión sobre el matrimonio igualitario. Este tema se trata de garantías fundamentales, de derechos humanos, de dignidad. Todo en la esfera de lo civil. Y que yo sepa, lo civil hace rato dejó de estar casado con lo religioso. No estamos en Pakistán. Por ahora, pues.

FALTAN MÁS. Ya hay algunos condenados por el caso del dietilenglicol. ¿Y los otros?, ¿los que compraron el producto?, ¿el proveedor?, ¿los que sabían que el producto contenía veneno? Esos también deben estar detrás de los barrotes.

AGUA TIBIA. Dice el Idaan que necesita pagar 90 millones de dólares a FCC para que le haga un análisis de cuáles son los fallos de la institución y cómo debe mejorarlos. Señor De La Iglesia, ya que estamos, ¿por qué no abre un concurso por 100 millones de dólares para un nuevo logo?, ¿o contrata a una publicitaria por 120 millones de dólares para una nueva campaña? Si hay algo que el tiempo -y el gobierno de Ricardo Martinelli- enseñó, es que en esas consultorías millonarias casi siempre hay gato encerrado.