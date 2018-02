MODELOS. Aquí una idea: ¿Qué tal si el Carnaval de la ciudad capital además de los supuestos beneficios económicos que trae al país se convirtiera en un experimento cultural? Así le podríamos contar al mundo sobre nuestra diversidad cultural y que somos más que agua, guaro y campana.

SALUD. La FAO ya avisó que Panamá debe hacer algo para reducir los índices de obesidad. Se trata de una mala alimentación que, no es otra cosa que el producto de la falta de educación de cómo comer saludablemente. Aunque se debe comenzar por el hogar, a las escuelas les toca hacer lo propio. Esperamos que ahora los padres no se salgan con el típico “a mis hijos los educo yo” y otras hierbas. Hay que intervenir.

BUENA NOTA. Ojalá otras instituciones tuvieran la visión histórica de la ACP. No solo montó un departamento de documentación histórica durante la ampliación, sino que formó otro para escudriñar documentos en todo el mundo que traten sobre el Canal.

SEGURIDAD. En Perejil , la junta comunal construyó una garita para que la Policía vigilara el área. Aunque su construcción es un compromiso adquirido, no es suficiente si la Policía no la usa. Recuerden... proteger y servir. Después que no se diga que es #Percepción.

PREOCUPACIÓN. El papa Francisco ayer abrió las inscripciones para la JMJ del próximo año en Panamá. Falta menos de un año para eso y no puedo evitar preguntarme si estamos listos para recibir a tanta gente. ¿Ya hay planes de abastecimiento de alimentos durante esas fechas, de alojamientos, de transportes, de salud? Si la ciudad es caótica con la gente que vive aquí hoy, qué pasará cuando entren cientos de miles más de un solo golpe.