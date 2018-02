AUSENTE. Dice el honorable diputado Alfredo Pérez -ese mismo que va a la Asamblea tres o cuatro veces al mes- que los carnavales han estado deslucidos por la falta de apoyo de políticos. Ahí están nuestros diputados retratados: creen que su trabajo es patrocinar cualquier cosa que muestre su nombre en vez de mejorar nuestras leyes, nuestra composición social.

LENTITUD. Por cierto, con el cuento de la ratificación de las magistradas de Varela la comisión de credenciales no ha discutido más nada que eso. La Asamblea Nacional también tiene un montón de anteproyectos en espera de ser discutidos. A ver si algún día los honorables se dignan justificar los salarios que les pagamos todos nosotros con nuestros impuestos.

CANDELA. Ayer hubo un conato de incendio en el Avesa. Dicen que no ocurrió nada del otro mundo y que no se quemó ningún archivo importante. Ojalá que tomen las medidas necesarias para que no haya otro “fueguito” inesperado que esta vez sí desaparezca expedientes de alto calibre.

MENTIRA. El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Halbe Zijlstra, renunció ayer después de reconocer que había mentido sobre haber estado en una reunión con Vladimir Putin en 2006. Un saludo caluroso a todos los que negaron negociar y aceptar dinero de Odebrecht.

PRIORIDAD. Gustavo Him, administrador del turismo panameño, aseguró en una entrevista que AirBnb está prohibido en Panamá. Funciona en todo el mundo, pero en el istmo, ruta del mundo, no, acá solo hay hoteles. Pensé que el puesto de Him se trataba de fomentar el turismo para todos y no solamente para el sector hotelero.

PROMOCIÓN. En teoría, las redes sociales institucionales deben ser un canal para transmitir información de cada institución. Sin embargo, un breve vistazo muestra que cada una de las redes ministeriales sirve como un mural para el gabinete entero. Comparten todo lo que tenga que ver con gobierno, incluso cuentas particulares. Les avisaré cuando ponga mi carro a la venta, a ver si me ayudan con el retuit.