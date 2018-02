248 DÍAS. Se suponía que este conteo se debía acabar ayer. Hoy debía ser una fecha llena de entrevistas, saludos efusivos y celebración. Solo Camacho tiene la razón: la guagua va en reversa, perdón, la fianza va en reversa.

MONTAÑA RUSA. Los diputados de las bancadas del PRD y del CD, que están detrás del inconstitucional cambio de la Comisión de Credenciales, pretenden que para el 19 de febrero se consoliden sus ambiciones a costa de la justicia panameña. La mala jugada de Miami les da tiempo para cambiar su estrategia, ya que el país no está para más sobresaltos.

CUARESMA. Parece que en la avenida Balboa le metieron un longorón por langostino al jefe máximo, ya que el que suena para ocupar el cargo como nuevo jefe de la Dirección de Auditoría General de la Contraloría tiene graves conflictos de interés con una posible subalterna. La institución necesita más paz y menos guerra.

CONSECUENCIA. El Ministerio Público tiene que enfrentar un sobreseimiento por falta de una auditoría de la Contraloría en el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia. Estas auditorías fueron encargadas a la Dirección Nacional de Auditoría General, que no la entregó. ¿Será esta la única que no ha hecho, o hay más en la fila? Por eso es que no se puede improvisar en esos cargos, ya que se le hace un enorme daño a la justicia.