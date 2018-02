DÉCIMA DEL PRECANDIDATO. El ministro de Vivienda/ piensa que él juega vivo/ no por sus aires de divo/ sino por sus prebendas/ y su método de venta./ Es como un gran muñeco/ que apuesta a su aspecto/ que no piensa propuestas/ pues pensar no es la meta/ del ministro Etchelecu.

CAOS. Por fin llegó el país que todos habíamos soñado. Ese país en el que sacrifican el período escolar, la educación de los niños, para poder recibir a extraños que vienen desde todos lados. Ese país en el que se suspende cualquier medida migratoria para satisfacer a un grupo religioso. Ese país laico en el que la Iglesia y el Estado son dos cosas aparte. ¡Qué viva Panamá!

SALUD. Mientras el Estado dedica gran parte de sus esfuerzos gubernamentales para resolver todo lo que tenga que ver con la JMJ, la Caja de Seguro Social se desabastece. Ahora son los hipertensos y diabéticos los que no consiguen los medicamentos básicos que el Estado les debe garantizar para que su sociedad esté sana.

VIGILANCIA. En el parque metropolitano la vigilancia está más ausente que el fiscal electoral. Resulta que la semana pasada unos tipos querían bajar a un perezoso a punta de pedradas. Por suerte, una pareja los convenció de que eso no era correcto. Pero no queda allí la cuestión. Por otro lado del parque, un tipo talaba un árbol, porque necesitaba leña para una barbacoa en su casa.

REFERENCIA. Los abogados adeptos a Ricardo Martinelli se han dedicado a interpretar las normas como les da la gana y a despotricar contra el sistema jurídico internacional. Pareciera incluso que algunos no prestaban mucha atención en su época universitaria. Les recomiendo una serie llamada Matlock, a ver si al menos entienden algo.

EJEMPLO. Varela sancionó una ley para prevenir y sancionar actos discriminatorios. ¿Sabe por dónde habría que empezar? Por asegurar que todos sus ciudadanos, sin importar su preferencia sexual, tengan los mismos derechos.