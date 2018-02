VEHEMENCIA. El bachatero estadounidense Prince Royce cedió antes las miles de presiones de los panameños en sus redes sociales. Después de darle un cuatro a los hermanos Sandoval en su primera presentación en Viña del Mar, el jurado recibió una tormenta de mensajes. Casi que fue acosado por quienes estaban en desacuerdo con esa puntuación. En la segunda salida de los panameños, el músico los puntuó con seis. Ojalá la sociedad panameña tuviera ese mismo ímpetu contestatario y hostigador con todos aquellos que han saqueado al erario y opinan sobre corrupción y transparencia como los más honestos de la bolita del mundo amén.

DATITOS. La primera dama ayer dio declaraciones, según ella, en su rol de periodista y no consorte de Juan Carlos Varela. En ellas, dijo que manejaba mucha información de manipulación, amenazas, espionaje y demás. Pintó un escenario oscuro, aunque no dio nombres ni datos ni nada de información. Lo que genera dudas es que el presidente se haya ido a Dubái con un país con el escenario que pinta la primera dama. Digo, tampoco se preocupó por designar magistrados, así que tan sorprendente no es.

CONFUSIÓN. Un grupo que supuestamente defiende a las familias se ha dedicado a publicar que las vacunas del virus del papiloma humano deben ser aplicadas mayormente a los homosexuales. O sea que ahora la homosexualidad produce cáncer, pues. La desinformación es arma de la intolerancia.

CUENTAS. Los retenes son de las mayores sorpresas para los turistas que visitan la capital panameña. En sus países, cuentan, este sistema no se utiliza casi nunca. Acá, sin embargo, se ha convertido en la estrategia favorita de la Policía Nacional. Además de que la mayoría de esos retenes son ilegales al no contar con los requisitos mínimos, deberían dar una rendición de cuentas sobre qué deja esto más allá del clásico tranque.

AUMENTO. El Consorcio Línea 2 del Metro, compuesto por Odebrecht y FCC, anunció un aumento de $67 millones en la obra. ¿Deja vú?