CALAVERA CHATA. La madre de los príncipes tiene razón. Cuando se hizo una millonaria transferencia de cuentas relacionadas con el caso Blue Apple a la Fundación Lemar, que ella actualmente preside, por entonces no ejercía ese cargo, pues era tesorera. Lo que no dice en sus redes sociales es quién presidía la fundación. Quizás no lo reveló, porque resulta tan incriminador como su propio nombre, ya que el cargo lo ejercía su hijo, Luis Enrique Martinelli Linares.Todo queda en familia y a la familia no se le niega.

‘WINDROSE’. Hace un par de años, cuando la constructora de la familia del exministro Pepe Suárez promocionaba su edificio en Coco del Mar, su hermano publicó un tuit en el que saboreaba la arrogancia. “Duélale a quien le duela”, se ufanaba, mientras posteaba la foto de ambos, “puliendo los detalles del mejor proyecto de Panamá”. Después de saber con los fondos de quién construían ese edificio, mirar a los hermanos en esa foto “no tiene precio”. Si la sinvergüenzura tiene cara, la de estos dos compite con las de la familia real criolla.

INTERESES. Según la bancada panameñista, Pedro Miguel González tiene “secuestrada” a la diputada presidenta, a fin de entorpecer las investigaciones de las auditorías a las juntas comunales. Pero sucede que González no manejó fondos auditados, ya que en aquel quinquenio no era diputado, así que lo de las auditorías no tendría por qué quitarle el sueño. El empeño por reconfigurar la Comisión de Credenciales debe tener una motivación mucho más truculenta que la de evitar una investigación por el uso irregular de $400 millones. Y una muy poderosa, porque cuesta creer que todo lo está haciendo desinteresadamente... o por pura maldad.

RABIETA. Ayer, una investigación de La Prensa reveló que la Alcaldía de Panamá adjudicó un contrato de $1.3 millones para el mantenimiento de los parques, a una empresa inhabilitada para licitar con el Estado por incumplimiento de contrato. De inmediato, el alcalde Blandón descalificó el trabajo periodístico –que destapó una red de estafa a la CSS- y replicó que el contrato no fue firmado en su administración. No obstante, la publicación claramente indica que el servicio fue adjudicado en junio de 2011. Un curso de lectura rápida comprensiva no le vendría mal.

MANO. Franz Wever aportó el toque risible a la votación celebrada ayer en el pleno legislativo. Primero, golpeó la cabeza de la presidenta Yanibel Ábrego con una de las urnas. Después, pidió la ayuda de “una mano virgen” para sacar el papelito del desempate entre Ana Matilde Gómez y Pancho Alemán. Si extienden la votación por 10 minutos más, se le cae la bragueta.