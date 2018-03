PARACAIDISTAS. Ayer fue la primera sesión de la Comisión de Credenciales, bajo la presidencia del diputado Fernando Carrillo. Cuando los diputados comisionados se preparaban para considerar la designación de Jorge Manuel Arias como miembro principal de la junta directiva de la Caja de Ahorros, apareció Pedro Miguel González. Al rato llegó Leandro Ávila. Los dos se acomodaron detrás de Chello Gálvez. Como no pertenecen a la comisión, se desconoce con qué intención aparecieron ahí. Dos moscas en un vaso de leche habrían pasado más desapercibidas.

RATIFICACIÓN. Parece que el proceso para ratificar al directivo de la Caja de Ahorros tomó a todos por sorpresa. Los diputados commisionado ni habían examinado la hoja de vida del candidato. Jorge Manuel Arias tampoco parecía estar al tanto de la citación y ayer se presentó sin saco y corbata. Ana Matilde Gómez no tardó en recordarle cuál es el código de vestimenta. Lo de cultivar la paciencia no sería más una de las virtudes de Gómez, ya que –además de llamarle la atención a Arias- ha decidido no esconder más su antipatía por Pedro Miguel y le pidió a este que, a partir de ahora, la saludara con un apretón de manos y no con un beso. Hace bien Gómez. Después de todo, Judas le dio un beso a su maestro y poco antes lo había vendido.

INVESTIDURA. La diputada presidenta Yanibel Ábrego presentó un anteproyecto de ley para regular el “comportamiento” en redes sociales y la vestimenta de sus colegas. Las damas deberán llevar traje sastre, “sin escote, preferentemente de colores oscuros”, sea pantalón largo o falda a la altura de la rodilla. Todo de lo más risible. Le faltó prohibir cualquier relación entre compañeros de trabajo fuera de lo estrictamente laboral.

caras vemos... Dice Popi Varela que ahora el PRD y el CD también quieren tomar el control de la Comisión de Presupuesto. ¡Qué útil sería para algunos diputados, que ciertos traslados de partidas no sean aprobados! Precisamente ahora que el Ministerio Público ha dicho que requiere de fondos adicionales para continuar con las investigaciones sobre el uso de fondos a través de las juntas comunales. ¿Estará Pedro Miguel pagando algún favor a sus copartidarios o tal vez a sus nuevos aliados?

¿MIEDO? Hace falta ser caradura para exigir explicaciones sin que el que las pide las dé. ¿Qué tiene de honorable buscar excusas para no rendir cuentas? Diputados, ¿se sienten impolutos? ¿Por qué no se toman una selfi junto al expediente de una auditoría de las juntas comunales que los exima de culpa? ¿O es que no existe un expediente así?