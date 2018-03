CHISTE MALO. El exdirector de Pandeportes Roberto Bob Arango tomó posesión como embajador y cónsul de Panamá en Argentina. Cuesta pensar que no había alguien más apto para el puesto… Pareciera que si Argentina nos envía un comediante reconvertido en diplomático, nosotros en represalia mandamos esto.

EXPLOSIÓN. Valter Lavítola abrió una pescadería en Monteverde, uno de los barrios céntricos de Roma, después de salir de prisión por desviar hasta $22 millones en coimas del frustrado hospital pediátrico que Berlusconi donaría a Panamá. Pero la alegría le duró poco, ya que hace un mes, una fuga de gas provocó una explosión que dejó daños irreparables al inmueble, aunque sin heridos que lamentar. ¿Por qué siempre todo lo que hay alrededor de él parece oler a pescado podrido?

‘INDIGNACIÓN’. Tito Afú dice estar “indignado” por las presiones y chantajes de Popi Varela al resto de los diputados. Según él, la diputada presidenta Yanibel Ábrego quiere dialogar con el mandatario Juan Carlos Varela, pero Popi no lo permite. “Tengo 25 años aquí y no había visto cosa igual”. Antes no se indignaba al mostrar a la opinión pública los fajos de billetes con los que él mismo admitió haber sido sobornado. ¡Falta de memoria y de vergüenza!

GANADERO. Aquí quisiéramos no escribir más de Ferrufino, pero su participación en las patronales de San José de David ha resultado ser una fuente constante de escándalo. Algunos no podían creer que fuera él quien se pavoneara en la cabalgata, después de haber sido retenido por conducir en estado de embriaguez y con la licencia vencida. A él, que es investigado por enriquecimiento injustificado, le gritaban “¡ladrón!”. También llamó la atención que él y sus acompañantes vistieran camisas blancas con el logo de una supuesta finca ganadera. ¿Será que ahora se dedica a la cría de ganado? Después de todo, él mismo declaró una vez que era dueño de un hato de 100 cabezas -y de un caballo de $25 mil que le regalaron cuando era ministro-. Sería oportuno precisar este asunto. No sea que este negocio se haya quedado fuera del alcance de los auditores de la Contraloría.

ANOTACIÓN. El exministro de Seguridad José Raúl Mulino, muy atinadamente, dijo ayer que el crimen organizado y desorganizado se ha tomado el país. Lo primero lo han demostrado los fiscales anticorrupción, que ya no saben cómo alargar los tiempos, porque el final de una investigación marca el inicio de otra. En cuanto a lo otro, habría sido mejor idea adoptar una política seria de seguridad en vez de hacer esos turbios negocios con Finmeccanica.