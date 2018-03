‘TÍO’. En la audiencia celebrada ayer, María del Pilar Fernández -esposa del exmagistrado convicto Alejandro Moncada Luna y otrora empleada del Despacho de la Primera Dama- intervino para informar a la juez de cumplimiento que su actual domicilio es una casa en Betania que le prestó el “tío Bobby”. Como la juez requirió mayor información al respecto, María del Pilar reveló que el “tío” no es otro que el empresario Haralambos Tzanetatos. A Moncada Luna no le sale nunca un tío limpio. Pareciera que adjudica sus parentescos postizos calculando ceros a la derecha.

ABSURDO. Al final, Moncada Luna estuvo 41 meses detenido –cuatro de ellos en su antiguo apartamento en Coco del Mar y el tiempo restante en El Renacer- por los delitos de falsedad de documentos y enriquecimiento injustificado, vinculados a la compra de dos apartamentos, por $1.7 millones, en Coco del Mar. Estamos en el país de las disparidades, porque el pasado viernes, un ciudadano en San Miguelito fue condenado a 48 meses de prisión por robarse un celular marca Samsung Galaxy. Malabares de la justicia.

MOJADO. Gaby Btesh será deportado por el Departamento de Migración de Estados Unidos. Según se supo, entró a ese país evadiendo los controles de inspección migratoria y de aduana. ¿Lo habrá hecho en jet privado, barco o paracaídas? Después de todo, ¿dónde estará el avión de su compinche?

WHERE IS CHICHI? La pregunta del millón es dónde está el ex secretario presidencial. Cómo se nota que tiene la llave de un montón de secretos oscuros que ni siquiera el hecho de que su madre haya estado presa, lo ha hecho asomar la cabeza. ¿Buenas... Interpol?

BUEN SALTO. La presidenta de la Asamblea Nacional ha optado por no darle explicaciones a nadie sobre los contratos, donaciones y todo lo que tenga que ver con manejo de fondos públicos. Ojo con esos asesores del PRD, no vaya a ser que cuando se baje de esa silla la dejen más sola que a Rubén Darío Paredes.

MAL TRAGO. El diputado perredista Samir Gozaine anunció que esta noche no acudirá a la inauguración del remodelado estadio Kenny Serracín, en David, en solidaridad con aquellas personas que no tienen boleto para asistir al acto. Gozaine avisa, además, que organiza una “segunda inauguración” del estadio mañana, sábado, “con nuestras familias y amigos”. El brindis será con Carta Vieja y no Seco Herrerano.