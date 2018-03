‘TRANSPARENCIA’. En la página web de Odebrecht Panamá hay un enlace al “código de conducta”, presumiblemente aplicable a los empleados de la empresa. Pero cuando uno intenta ingresar al documento, aparece el siguiente rótulo: “usted no está autorizado para visitar esta página”. Si los que sufrimos el robo de nuestros impuestos no sabemos cómo -supuestamente- se debe comportar el personal del mayor contratista del Estado panameño, ¿cómo vigilaremos que no lo hagan otra vez? Odebrecht está muy lejos de ser la madre Teresa... En santidad, no le llega a los pies ni a un monaguillo.

CONGELADOS. El Órgano Judicial publicó una noticia que lo deja a uno reflexionando. Resulta que los funcionarios del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) organizaron un vía crucis “en las instalaciones de la Cadena de Frío, donde se encuentran las oficinas de la Niñez y Familia”. Este es el mejor uso que, hasta ahora, le han podido dar a la Cadena de Frío: rezos y procesiones. Cinco años antes, hasta Chichi de Obarrio hubiese querido casarse ahí.

TIC-TAC. El próximo Domingo de Pascua será inaugurado el reloj que contará los días que faltan para la Jornada Mundial de la Juventud 2019. En la ceremonia, que será en el parque Urracá, participará el arzobispo José Domingo Ulloa. Después de la JMJ, lo pueden resetear y empezar la cuenta regresiva para las elecciones del 5 de mayo.

PROPAGANDA. En toda la vía Panamericana no hay una sola valla publicitaria de aspirantes a puestos de elección popular, pero lo que sí sobresale, en Capira, es una foto inmensa del presidente Varela con el lema: “Sin lucha contra la corrupción no habría Cepadem”. Después no se quejen cuando la gente les reclama que en la política los del gobierno tienen ventajas sobre los demás.

¿¡HASTA CUÁNDO!? Desde que el exministro Guillermo Ferrufino salió de El Renacer ha tenido el dudoso honor de protagonizar varios incidentes en la vía pública: un accidente en una competencia en moto, una retención por conducir borracho y una multa por manejar con la licencia vencida. Y en la cabalgata de San José de David, le gritaron “ladrón” y hasta dicen que hubo quien le lanzó un trago. Tal vez la solicitud de cambio de medida cautelar no sea tan mala idea. Así las calles estarían -un poco- más seguras.