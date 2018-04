¿MAGNÁNIMO? El diputado Héctor Valdés Carrasquilla –de San Miguelito- no cree que el clientelismo se deba considerar un acto de corrupción, pues regalarle una bolsa de comida a una familia de su circuito es un acto de humanidad, y él, antes de ser diputado, es humano y tienen sentimientos. Señor diputado, lo que dice es cierto, pero si siente tanta empatía con la gente de su circuito, utilice su dinero –y no el nuestro- para sus actos de caridad. Sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y su discurso no es más que eso, un intento por darle apariencia de altruismo a un acto que claramente lo beneficia a usted. Su discurso es solo la patraña de un sátrapa.

QUEJA. Es desconcertante cómo algunos diputados sentencian sobre el caso Odebrecht con la autoridad que les da su ignorancia. Uno de ellos todavía ayer exigía -a gritos- que los acuerdos de delación deben ser divulgados. Pero una persona que desee delatar a un delincuente solo debe imaginar su nombre y firma en uno de esos acuerdos, junto a su revelación, y luego verlo en la Gaceta Oficial para desistir. ¿Acaso olvida la diputada gritona que los delatores de Odebrecht pidieron confidencialidad para evitar poner en riesgo su vida y la de sus familias? Lo que buscaba este artículo era castrar la delación... Una vez más, impunidad promovida por lobos disfrazados de oveja.

EMBOTELLADORA. A los fiscalizadores de la Contraloría que auditan la planilla 080, la diputada Ana Matilde Gómez les recomienda que acudan un día de quincena, a entrevistar a aquellas personas que –aunque tienen un contrato de trabajo-, no ejercen funciones específicas y casi nadie los conoce, pero puntualmente aparecen por ahí para cobrar su cheque. Después de esto, se quebrarían muchas botellas.

INCERTIDUMBRE. La Presidencia informó que la convocatoria es para escoger a los sucesores de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Por tanto, debemos asumir que el magistrado suplente Abel Zamorano seguirá actuando como titular en la Sala Tercera -en reemplazo de Alejandro Moncada Luna-, destituido en 2015, sin la formalidad de una designación. Otro cargo a merced del Ejecutivo.

METIDOS. Ahora todas las bancadas quieren atribuirse el mérito de haber prohijado el proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de ciertos delitos de corrupción y la inhabilitación de empresas acusadas de corrupción. Hay una realidad: el proyecto fue originalmente presentado en la Comisión de Credenciales cuando esta era presidida por el perredista Quibián Panay, a principios de 2017, pero en aquel momento no hubo cuórum. Posteriormente, el panameñista Carlos Santana reemplazó a Panay y el proyecto empezó a marchar. Al final, ninguno de los dos subió a tomarse la foto con Juan Diego y Annette. Como debe ser.