DE VIAJE. Dice la gente de Cambio Democrático que se necesita un presidente que esté presente y que entienda los problemas del país. No podemos estar más de acuerdo. Lástima que no pensaran así mientras estuvieron en el gobierno. En sus cinco años como presidente, Ricardo Martinelli viajó más de 100 veces, superando con creces a todos sus antecesores. Lo peor es que parece que la maña se le pegó a Varela.

SOY TU FAN. Hablando de Martinelli, según su cuenta de Twitter, su más asidua fanática es nada menos que su esposa, Marta de Martinelli. O está muy pendiente de todo lo que escribe, ya que no puede ir a verlo a Miami, o ella es quien realmente maneja su cuenta en Twitter. O simplemente no ha encontrado aún nada mejor que hacer.

NUEVO DEPORTE. Las quejas por los apagones en el interior del país no cesan. Tras que cuesta un ojo de la cara, los consumidores se quejan de la intermitencia en el suministro, lo que daña electrodomésticos, acondicionadores de aire y cuanto aparato esté conectado a un enchufe. Encima, no hay quien responda por ellos. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá debería estar más atenta, porque como no hay quien ponga orden, las empresas se ríen en la cara de los usuarios. Señores de la ASEP, las distribuidoras de energía tienen bien claro para quién trabajan. Ahora solo falta que aclaren para quiénes trabajan ustedes.

TELEVISIÓN. Nunca es tarde para aprender. El miércoles pasado, todo el que quiso pudo ver en vivo –incluso vía internet– las deliberaciones de los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil cuando rechazó por 6 votos–contra 5– el habeas corpus que solicitó el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algo así deberíamos exigirle a los magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia. Así la población sabría cómo sustentan sus fallos. Quizás así –sabiéndose vistos por una ciudadanía que exige justicia- terminen esos acuerdos de recámara a los que ellos ostentosamente llaman sentencias...

GESTO. Hoy, la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado recibirá a los diputados venezolanos y dirigentes de la oposición Luis Florido, Ismael García y Freddy Superlano. Si Maduro quería que escarmentara al incluirla en la lista negra, no lo logró.

¡SALUD! El diputado Beby Valderrama retomó su rutina de cardio, después de tres años convaleciente –según él- por problemas en la rodilla derecha. Está contento porque el ejercicio, de paso, le ayudará “a bajar el estrés”. Cuando trabajaba en el PH no tenía que preocuparse por esas cosas.