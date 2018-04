‘VOX POPULI’.La palera (bien buscada) que le han dado a los panameñistas en las redes sociales por sus ya célebres palabras (marginales, mentecatos, llorones, inútiles, ñañecos, etc.) es una lección como para no olvidar. Ya no se acuerdan de lo que les advertía Arnulfo: “La voz del pueblo es la voz de Dios”. Ahora la voz de ellos ¿es la voz de Dios?

INSULTOS. Y, a propósito, hay algunos de CD que andan quejándose también del lenguaje de los panameñistas. Nos habría gustado mucho verlos haciendo lo mismo con el famoso “HP” de Martinelli. O “Y no necesito robarme un fo... real”, lo cual no solo resultó mentira, sino que era una perfecta vulgaridad; o cuando descalificó a los empresarios llamándolos “empresaurios”, sin contar que a un solo ciudadano le llamó por Twitter “amoral, resentido, raro, desubicado...” etc. O los trinos de su viceministra María Fábrega cuando indicó: “El HP es el Marrastrado”, refiriéndose al magistrado Harry Díaz, al que inmediatamente le dijo: “Y tú eres un grandísimo mentiroso e hijo de la gran pu...”. O sea, los gallinazos disparando a las escopetas...

HORMIGUITA. Ignacio Fábrega, el exdirector de Supervisión de la Superintendencia de Valores que fue condenado a prisión por el delito de corrupción de funcionarios, forma parte de la cuadrilla a cargo de recoger la basura en el corregimiento de Calidonia. Sus labores son parte del trabajo comunitario que debe cumplir por orden de la jueza que el mes pasado le sustituyó la pena de cinco años de prisión. Fábrega se estrenó en estas tareas, vistiendo una camiseta verde fluorescente con la frase “Trabajando por Calidonia” impresa en la espalda. Ya saben, lectores del área: cualquier reclamo por el servicio solamente pregunten por Nacho.

VOLANTE. Un juez le prohibió a Guillermo Ferrufino consumir bebidas alcohólicas. Ahora si quiere tomar Seco Herrerano –como dice él que hacía en las patronales de David…–, tendrá que hacerlo en su casa. Tampoco podrá “salir de la provincia de Panamá, navegar en aguas territoriales panameñas y utilizar el espacio aéreo panameño”. Lo agarraron conduciendo un pick up borracho y con la licencia vencida, pero le prohíben usar las aguas territoriales y el espacio aéreo. La justicia al revés.

CÍRCULO. Dice José Raúl Mulino que muchos reniegan actualmente de Ricardo Martinelli, “pero estaban en el círculo cero de los negocios”. A confesión de parte, relevo de prueba… Lo malo es que no revela identidades. Lo mismo que hizo cuando salió hablando del narcotráfico en la política. Nunca dice nombres. ¿Cómo se llama eso? ¿Falta de memoria, ignorancia o encubrimiento?