DE LAS AGUAS MANSAS... Ayer, la huelga decretada por el Suntracs se hizo sin cerrar calles ni afectar a terceros. ¡Muy bien! Pero, cómo se nota que estamos en año preelectoral. Esta gente sabe muy bien el sentimiento negativo que generan en la población sus manifestaciones y actitudes violentas. A los votantes, cuidado, pues, con esos lobos disfrazados de oveja...

COMPUNGIDO. Guillermo Ferrufino acudió a principios de semana al Juzgado Undécimo Penal con semblante atribulado a la audiencia que se le sigue, junto a su esposa, por presunto blanqueo de capitales. La seriedad de estas acusaciones explica por qué Ferrufino tenía cara de acontecimiento. No parecía ni pariente del que estaba borracho en Chiriquí. Por cierto, el domingo en La Chorrera hay una carrera automovilística -uno de los pasatiempos del exministro-. Si no fuera porque el juez dejó en suspenso la orden de prohibirle salir de la provincia de Panamá, a esta hora estaría consultando un libro de geografía para saber si la pista de La Chorrera está en los límites impuestos.

DIPLOMACIA. Elías Castillo, presidente del Parlatino y miembro de la directiva de la ACP –debería ser inconstitucional acaparar tantos privilegios–, sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, en la que analizaron el caso Odebrecht. Menos mal que el encuentro no era para hablar de Blue Apple y otros escándalos de corrupción.

EXCUSAS. Hoy se reúne el pleno de la Corte para discutir el desacato promovido por La Prensa contra la Asamblea por su renuencia a entregar información de los contratos por servicios profesionales. Dos magistrados quieren votar en contra. Uno es Cecilio Cedalise. Él alega que la Asamblea no tiene por qué entregar un Excel con la información, porque procesarla no es su deber. Señor magistrado, La Prensa sugirió un archivo Excel, pero también dijo que si no la tiene así, entonces, “en la forma en que la tengan”. Y eso no ha ocurrido, porque no la quieren dar.

MÁS EXCUSAS. Otro voto en contra es Ayú Prado. Alega que el habeas data se dirigió a Rubén De León y no a Yanibel Ábrego, aunque es esta última la que se niega a entregar la información. Ahora, si quiere sumar a De León, bienvenido, porque tan culpable es el uno como el otro. También alega que la Asamblea ofreció los contratos para sacarle copia. Si eso fuera así, habríamos ido corriendo a buscarlos. Lo que nos pidieron fue que reformuláramos la petición, cosa que se hizo, y ni así entregaron lo ofrecido. Y contrario a lo que alega de un supuesto software para entregar la información, le reiteramos que la queremos tal y como esté. Pero como van las cosas, capaz nos entregarán cenizas.