¿CASH BACK? . Si la planilla 080 que publicó la Asamblea Nacional –la de los 30 mil para cada diputado- fuera una poesía dedicada al despilfarro, ya habría ganado el premio Ricardo Miró. No sabíamos que la Asamblea fuera sucursal de Pandeportes. Pero, además, ¿de dónde sacan los diputados que fueron elegidos para contratar “promotores” deportivos” o “comunitarios”? Aquí solo cabe decir, con los dedos apretando la nariz: estas planillas huelen a podrido. O como decía su excolega Manuel de la Hoz, que encontraba cierto dulzor en el asunto, aquí huele a mameyes.

CURIOSIDAD. En la planilla permanente de la Asamblea hay solo cinco personas con los cargos de promotor deportivo (los únicos dos están asignados al despacho del diputado José Muñoz) y y culturales (dos de ellos ganando 800 y un tercero 1,100 dólares). Pero resulta que en la planilla del “personal de confianza” de los diputados hay miles de promotores “deportivos” y algunos cientos “culturales”. Con tanto promotor deportivo y cultural, es inexplicable por qué hay tanta pandilla en Panamá. Si la Contraloría decide investigar a fondo, debería pedirle a cada promotor que demuestre qué era lo hacía, además de cobrar.

MAROMA. Riccardo Francolini no ha podido ser notificado de la orden de indagatoria que giró la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que instruye el proceso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al uso de información en Financial Pacific. Si su abogada ha ido a revisar el expediente y si se presentó un habeas corpus a su favor en la Corte Suprema, eso debe significar que conoce perfectamente su situación procesal. Y cuando lo encuentren, seguramente dirá que tiene fuero electoral o que es un perseguido político. Siempre tiene un cuento. Para cuestionar al gobierno y promover sus aspiraciones políticas sí es rápido, pero para dar explicaciones sobre sus actuaciones en el quinquenio pasado, no.

HUÉSPED. Las recientes diligencias de las fiscalías anticorrupción han sorprendido a Gaby Btesh hospedado en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés), donde está bajo custodia desde que fue retenido, el 22 de marzo pasado. Cuando venga a Panamá –si es que viene– habrá que ver si su versión se ajusta a lo que ha declarado el resto de miembros del círculo cero.

TESORERÍA. Un sector de la población se pregunta cuándo la fiscal Zuleyka Moore tomará indagatoria a Jaime Lasso. Si ya llamó al tesorero de la campaña de Mimito Arias,que cite también al autoproclamado lobista de la de Varela.