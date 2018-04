EJEMPLO. Dice el candidato eterno del PRD que no quiere que en Panamá los panameños tengan que empezar a defender a sus familias con la fuerza por la falta de seguridad. Y para probar su punto, se muestra armado con una pistola disparando a una diana. Si esa es su mejor propuesta, díganos dónde está cogiendo sus cursos y todos nos armaremos para acabar con la inseguridad. También puede abrir la primera sucursal internacional de la Asociación del Rifle de Estados Unidos. Todos nos inscribiremos. Cuente con ello.

MÁSCARAS. El diputado Crispiano Adames es amnésico, diabético y descarado. Dice que no recuerda quiénes fueron sus donantes. ¿Serán tan impresentables? Rompió el cuórum cuando se discutía la ley del hemocentro, porque estaba fatigado por la diabetes (¿?) y que el trabajo de la comisión legislativa que investigaría la corrupción en la Asamblea no será publicado, porque “el tiempo para eso ya pasó”. Después de dar esas respuestas, qué clase de reputación ganaría el honorable diputado. 1.- Descarado; 2.- Cínico; 3.- Caradura. No se preocupe en elegir una. Todas significan lo mismo.

DESCARO. Ayer la jornada de inscripción de CD se destacó por la presencia de una imagen de cartón de Riccardo Francolini, pues el de carne y hueso, bien gracias, ¿y usted? Si no ha comparecido a rendir indagatoria por un caso del que evidentemente tiene conocimiento, la pregunta es: ¿dónde se habrá metido el señor precandidato? ¿O, acaso, no dice el dicho que el que nada debe, nada teme?

EXCUSA. Francolini no ha acudido a la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que investiga el caso de Financial Pacific, porque su abogado no está. Carlos Carrillo avisó a la fiscalía que está en Miami visitando a otro cliente –el encarcelado expresidente Ricardo Martinelli–, y sin él Francolini no puede ser indagado. ¿Acaso no le pueden dar poder a un abogado sustituto? ¿Qué espera esta gente para responder por sus actos? ¿Que otro juez se lleve el expediente en moto?

RECORRIDO. Este fin de semana, como ha sucedido ya desde hace un tiempo, se vio a la diputada Zulay Rodríguez reunida con distintos grupos fuera de su circuito electoral. Esta vez estuvo en Chiriquí, donde conversó con miembros de su partido y periodistas. Si tiene plumas y hace cuac, cuac, pato será.

TOMANDO VENTAJA. Y hablando de elecciones, ¿Qué hacía el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, junto con el presidente Juan Carlos Varela en la inauguración de varios proyectos de infraestructura en La Pintada? ¿Será coincidencia que piensa correr como diputado de ese circuito?