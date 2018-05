ERRÁTICO. El abogado Carlos Carrillo anunció que Ricardo Martinelli podría desistir de la apelación que presentó ante un tribunal en Atlanta, contra la decisión de la jueza Marcia Cooke, que le negó un habeas corpus. Quién los entiende… Antes decían que -independientemente de cuál fuera la decisión de la jueza-, el expresidente regresaría “voluntariamente” a Panamá, pero tan pronto se supo que Cooke no admitió el habeas corpus, apelaron. Paralelamente, presentaron un recurso para impedir que Martinelli fuera trasladado de prisión -algo que, sin embargo, ellos mismos sugirieron hace meses-, hasta que se conociera el fallo de Atlanta. O no hay consenso en el equipo legal de Martinelli sobre cómo afrontar la situación o simplemente la locura es contagiosa.

DEPENDIENTE. Judy Meana, que hasta hace poco buscaba firmas para ser candidata independiente en el circuito 8-8, se inscribió en el Molirena, quienes dicen que ahora Meana será parte de su “propuesta electoral 2019”. Si gana, podrá hacer una competencia de selfis con Katleen Levy. Tal vez hasta les hagan una comisión legislativa.

TRANSPARENCIA. El ministro Augusto Arosemena mantuvo como secreto de Estado la reunión con su homóloga colombiana María Lorena Gutiérrez. Se supone que ayer hablarían de la demanda ante la OMC, vinculada a las restricciones no arancelarias a cierta mercancía que sale de la Zona Libre de Colón, ley de retorsión y cooperación de información aduanera. Quién sabe qué habrá trascendido en la conversa. Ni tuit ni comunicado ni fotos del encuentro. Hasta podrían decir que no ocurrió, por suerte el pasaporte de la ministra no miente.

CAMPAÑA. Terminó otro período legislativo. Dentro de un par de meses nos tocará nuevamente presenciar el triste y deprimente espectáculo de la repartición de comisiones legislativas. Y lo peor de todo es que los diputados titulares serán los que menos veremos en el pleno o en esas comisiones, pues estarán ocupados tratando de convencernos de que el país no puede subsistir sin ellos. Y dicen que Yanibel Ábrego no quiere bajarse del trono presidencial. Es probable que tengamos que calarnos su presencia. Con suerte, solo será un año más.

PALANCA. Y hablando de diputados, ayer eligieron como magistrado suplente del Tribunal Administrativo a Martín Wilson, hijo del asesor de la diputada presidenta , que le recomendó demandar la Ley de Transparencia, Jerry Wilson. Bueno, todo queda en familia.

NO VOY. Los usuarios de Uber y demás plataformas similares solo podrán pagar en efectivo hasta el 31 de agosto de 2018.