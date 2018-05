LAMBONERÍA. La broma del año: Trump para el premio Nobel de la Paz por sus “esfuerzos” para lograr la paz entre las dos Coreas. Como decían los diarios gringos, no es fake news. 18 congresistas republicanos lo propusieron formalmente. Ya sabemos cómo arregla sus diferencias. Acá en Panamá ya trató, amenazando a todo el país si los fallos de los tribunales no salían a su favor en una disputa de inmuebles. ¿A quién engañan? Trump ni siquiera sería un buen candidato para ser un novel de la paz.

LEALTAD. Qué bueno que 50 funcionarios de la Asamblea hayan sido reconocidos por su presidenta, Yanibel Ábrego, por su trayectoria laboral, disciplina, puntualidad y productividad a lo largo de los años. Quizás Ábrego nos pueda informar cuántos de ellos pertenecen a la famosa planilla 080.

CRITERIOS. La diputada del PRD Zulay Rodríguez dice que no va a votar por ningún candidato a magistrado que tenga nexos con este gobierno. Tal vez la elocuente diputada debería esperar las evaluaciones de la Comisión de Estado Por la Justicia antes de descalificar a los candidatos o, al menos, debería asegurarse de que si ese es el criterio más importante para emitir su voto, también descalifique a los que tengan nexos con otros partidos, incluyendo al PRD.

CONVENIENCIA. Ayer, durante el Día de la Libertad de Expresión, el precandidato por CD Riccardo Francolini hizo un llamado para luchar en contra de cualquier atentado hacia este derecho fundamental. Tal vez debería repasarle este concepto a sus copartidarios, comenzando por su amigo y jefe Ricardo Martinelli, y de paso su amiga Alma Cortés.

AlÓ, MP. Con la reactivación del caso Odebrecht y el tema de las donaciones a Mimito, ya hay varios preguntándose: ¿Por qué está José Porta, tesorero de su campaña, bajo arresto domiciliario, y el propio candidato con impedimento de salida del país, o sea... libre?

‘ SHOW’. Parece que Tortuguín es más veloz que su progenitor. Si de alquiler de tarimas se trata, es un experto. Y como dj, él mismo ha dicho en sus redes sociales que ha trabajado con las grandes empresas de entretenimiento, “desde Showpro a Magic Dream”. Si quieren saber más de Showpro, pregunten a Enrique Iglesias o a la Agencia Tributaria Española, porque en la DGI, después de un par de amagos, no se dieron más por enterados.

FILTROS. La Comisión de Estado por la Justicia aplicará una prueba psicológica a los 20 precalificados para reemplazar a Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Y cada uno de los miembros de la comisión podrá hacer dos preguntas a los candidatos. Ojalá recurran a un polígrafo para darle más credibilidad al proceso.