EXCUSAS. Circula en las redes un video de Saúl Méndez desvinculándose de los que protestaron esta semana en Curundú, llamando a la unidad de los trabajadores de la construcción, denunciando a los medios de comunicación por la campaña de odio en contra del Suntracs y a los empresarios por su tozuda propuesta. ¿A cuántas personas más puede culpar esta gente de la situación en la que están?

SECRETISMO. Mientras los trabajadores de la construcción se tienen que conformar con $50 semanales, procedentes del fondo de huelga, sería interesante saber si Saúl, Genaro y la plana mayor del Suntracs sobrevive con la misma cantidad. Después de todo, se niegan a revelar cómo se manejan los fondos de ese sindicato.

ausente. Y todavía no aparece Riccardo Francolini por la Fiscalía Anticorrupción, para rendir indagatoria en el caso Financial Pacific. Si tiene dos abogados revisando el expediente y presentó un habeas corpus para no ser detenido, entonces, ¿a qué le teme?

SORPRESA. La Academia Sueca anunció que este año no entregará el Premio Nobel de Literatura, tras un escándalo del que se podría escribir una novelita con argumentos que serían de un autor panameño. El escándalo va desde acoso sexual, pasando por conflictos de interés, revelación de secretos y pérdida de credibilidad institucional. Si a esto se une la nominación de Trump al Nobel de la Paz, solo falta que Corín Tellado y Nicolás Maduro reciban estos mismos premios de la Academia chueca, perdón, sueca.

¿CONTINUIDAD? Cuando el presidente Varela, en sus últimas intervenciones públicas, habla de “continuidad”, no sabemos si se refiere a la lentitud que lo ha caracterizado en sus cuatro años de gobierno, como puede verse en cosas tan sencillas como la reparación de huecos en las calles, o más complejas, como la designación de magistrados -principales y suplentes- en la Corte Suprema o la remoción de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione de la junta directiva de la ACP, ambos con graves señalamientos y prolongadas ausencias. Si no se trata de eso, ¿con qué quiere que continuemos? ¿Con sus amigos de Meco y Odebrecht? Lo de la “continuidad”, ¿no era lo mismo que promovía CD hace cinco años? Cualquiera creería que este presidente a veces se esfuerza por querer parecerse al anterior.