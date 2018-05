TECHOS. Según Popi Varela, la revisión hecha por “Panamá Check” de Telemetro, sobre la gestión de las casas del programa Techos de Esperanza, es falsa. Si esto es así como dice el diputado, qué tal si hacen público el informe de gestión del Ministerio de Vivienda, para que sea toda la población la que juzgue. Señor diputado, no basta con decir que es falso, hay que demostrarlo. Qué tal un poco más de transparencia.

BANDERAS. Hasta ahora, el presidente Juan Carlos Varela ha dicho que la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es el evento más importante del país. Tal vez podría explicar, entonces, ¿qué hace una bandera del Partido Panameñista junto a un reloj que marca el conteo de peregrinos registrados para el evento? La JMJ no es un evento político, ¿O sí?

ARTIMAÑA. Circula una carta con membrete de la Asamblea, en la que se piden donaciones para una operación a corazón abierto de un menor de dos años de edad, que costaría $40 mil y de los que ya se han recaudado $32 mil. La nota supuestamente la firma Adolfo Valderrama. El diputado advirtió que esto es obra de un “grupo de maleantes” y que él no está solicitando “nada de nada a nadie”. Y hay que darle crédito: ningún diputado en este país tendría que usar un artilugio para recoger $8 mil solamente.

ENTRADA. Durante la reciente presentación del libro Arnulfo Arias, el hombre, había personalidades del mundo político, especialmente panameñistas. Al acto acudieron los ministros Álvaro Alemán, Mario Etchelecu, Ramón Arosemena y Alcibiades Vásquez; el alcalde José Blandón y la ex primera dama Ana Mae Díaz de Endara. Sin embargo, la entrada triunfal la hizo Ernesto Pérez Balladares, que llegó poco después de iniciado el evento y, como en una producción de Hollywood, se podría decir que se detuvo hasta la música de fondo. Salió la mismísima Mireya Moscoso a recibirlo, de beso y abrazo. Tal vez el Toro no corra para presidente, pero no ha perdido el sentido de la oportunidad.

¿INOCENTE? La exministra Lucy Molinar dijo al periódico de su exjefe que, tras pasar por el gobierno, su experiencia con los medios fue muy dura, que mucha gente descargó sus odios personales en su contra. En su libro dice que, “pensando en la primicia, algunos servimos, de manera inconsciente e involuntaria, a los intereses de quienes quieren dañar a otros”. Es interesante la elección del medio para dar su entrevista. ¿Realmente creerá lo que dice, sabiendo cuál fue el propósito por el que su exjefe compró ese medio? Tanta inocencia ni es creíble ni es honesta. Eligió ese medio porque sabe a qué apuestan sus colegas allí.