Antes de entrar en materia, resultó refrescante oír al honorable diputado Leandro Ávila, de la bancada del PRD, poner los puntos sobre las íes al discutir la ley de evasión fiscal. Al menos hay un diputado que entiende que lo que está en juego no solo es la competitividad de nuestra plataforma de servicios financieros y legales, sino la dignidad y la soberanía de una nación. Enhorabuena.

¡Y nosotros preocupados por GAFI! El diario inglés Financial Times reporta el domingo 27 de enero de 2019 que la Unión Europa (UE) -ese grupo de naciones “amigas” (entre las que contamos España, Holanda, Reino Unido e Italia, entre otros)- ha decidido colocar a Panamá en su lista negra de países que “están fallando en su lucha contra el delito de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo”. Esta noticia la confirmó La Prensa en su página de internet del día 30 de enero y nuestra Cancillería ha mostrado su asombro. Encima, dice el Financial Times que el motivo es que Panamá tiene “deficiencias estratégicas”, es decir, lo estamos haciendo a propósito. Panamá no merece esto. A nuestro cuerpo diplomático localizado en Europa le recuerdo el significado del verbo intransitivo cabildear: “hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación”.

Increíblemente, nos han puesto en una lista junto a estados fallidos y criminales como Irán, Corea del Norte, Laos, Pakistán y Afganistán. ¿Pregúntese, de verdad Panamá merece estar en esa categoría? ¿Qué carajo les pasa a los europeos? Esto es inaceptable. Son tan gallitos contra Panamá, pero poner a Rusia en sus listas -el epicentro de todo tipo de actividad criminal en Europa- les da pavor porque Putin les mete su gaznatada. Blandengues.

Pero, ¿qué ha pasado con Danske Bank? El escándalo de lavado más grande en la historia de Europa que pasó hace escasos tres meses. ¿Hay alguien preso? ¿Hay alguien multado tan siquiera? La UE no querrá hablar de Danske Bank ni poner a Estonia ni a Dinamarca en sus listas, pero gracias al internet nos podemos mantener al día de las andanzas de los europeos y sus tímidos esfuerzos por evitar el lavado de dinero. Las declaraciones ante un comité del parlamento europeo el año pasado de Howard Wilkinson -el ejecutivo inglés de Danske Bank que reveló la incompetencia grotesca, por decir lo menos, de los directores y oficiales de dicha institución y de sus reguladores en Estonia y Dinamarca- no dejan de pasmarme.

El ejecutivo declaró, entre otras cosas, que en el movimiento del dinero participaron bancos norteamericanos, subsidiarias en Norteamérica de bancos europeos y subsidiarias en Rusia de bancos europeos. “Vemos que el escándalo toca a ocho países de la Unión Europea más a Estados Unidos. Eso es solo la primera ola, sin tomar en cuenta que la plata debió haber sido enviada a cada país de la Unión Europea”, afirmó Wilkinson.

Para Wilkinson, igual de importante fue el uso de estructuras jurídicas ofrecidas por países europeos. La Sociedad Limitada K/S de Dinamarca fue abusada encontrándose hasta 54 compañías sospechosas. “Yo las reporté a la dirección del banco, pero fueron ignoradas”, acotó Wilkinson.

Aunque prometí no criticar a los ingleses, esto es de otro mundo, dice Wilkinson: “Claramente, el peor de todos es el Reino Unido. El rol del Reino Unido es una absoluta deshonra. Sociedades de responsabilidad limitada inglesas y escocesas han sido abusadas por años”.

Y si allá llueve, en España no escampa. El Confidencial, del 23 de enero de este año confirma en su artículo titulado El juez investiga a ING, CaixaBank e Ibercaja por mover dinero de narcos y proxenetas, que la Audiencia Nacional de España está investigando a esos tres bancos europeos por ayudar a un shell bank (por lo visto son más creativos que los países que acusan), llamado Bandenia Banca Privada, a “mover durante años dinero de narcotraficantes, blanqueadores, proxenetas, estafadores e incluso políticos corruptos extranjeros. Bandenia no disponía de licencia para operar en España, por lo que canalizó todos esos fondos a través de decenas de cuentas que tenía abiertas en los tres bancos”. ¿Pero qué dices? ¿Aló, reguladores? ¿Hay alguien en casa?

Mientras acá temblamos porque GAFI nos va a poner en una lista gris de nuevo, allá -sin reparo alguno- seguirán lavando activos en todas las naciones de Europa. Es lógico, no solo están las cleptocracias de la antigua Unión Soviética viendo cómo esterilizan su dinero sucio, sino también están las bandas criminales que importan y distribuyen toda la droga que se consume en la UE y que necesitan del sistema financiero europeo para limpiar los fondos y que estos puedan ser utilizados para comprar bienes raíces en las principales ciudades del Viejo Continente.

El autor es abogado