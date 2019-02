El prisionero de El Renacer

Imputado es la persona a la cual se le atribuye la comisión o participación en un delito. El concepto de imputado dispone de una utilización excluyente en el ámbito judicial, dado que de ese modo se denomina a aquella persona a la cual se le atribuye la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo. Reo se refiere al individuo que, por haber cometido falta, debe ser castigado o efectivamente se encuentra cumpliendo una pena. Por lo tanto, un reo es alguien que es acusado por algo o que ya fue condenado.

A este reo, imputado, acusado, se le negó, por tercera ocasión, fianza de excarcelación. Mientras estuvo vergonzosamente detenido en Estados Unidos de Norteamérica, en proceso de extradición, también solicito fianza de excarcelación, la cual le fue concedida por unas horas, al cabo de las cuales la misma jueza que la concedió revocó su decisión. Por lo que, de hecho, todas las fianzas solicitadas en su vida de reo han sido negadas.

No hemos escuchado un solo pronunciamiento de arrepentimiento ni de solicitar perdón al país por los múltiples y continuos señalamientos que le hace la justicia por actos delictivos. Las pruebas existen, allí están, entre otras, las víctimas de las escuchas telefónicas, intervención de correos y videos logrados vía software espía.

El reo de El Renacer reformó el Consejo de Seguridad para convertirlo en consejo de espionaje, dirigido personalmente por él, controlando todas sus actividades, hasta el punto de que los reportes diarios de seguimiento y escucha eran entregados exclusivamente a él.

Las personas que le criticaban sus acciones de corrupción, adversarios políticos y hasta funcionarios nombrados por él, eran objeto de seguimiento y escucha. Nos son todas las víctimas de su masivo espionaje, hay muchos más que no aparecen por haber sido borradas las grabaciones y desaparecidos los equipos de grabación y el software que los administraba, así como desaparecidos los reportes que recibía en su despacho de la Presidencia. Nunca se sabrá cuántos fuimos víctimas del objeto de su soberbia y arrogancia en ejercicio de la primera magistratura del país. La lista se estima en 150, pero no estamos todos, estimo que son tres veces esa cantidad de víctimas. Este reo es tan caradura que le pidió a la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica, Bárbara Stephenson, que le permitiera utilizar el sistema de seguimiento electrónico que se utiliza para grabar a narcotraficantes, alegando que tenía muchos adversarios y que requería darles seguimiento. Esta se negó y de allí surgieron las dos compras de equipos y tecnología israelita, una por 13 millones de dólares y la otra por 10 millones de dólares. Me hubiera gustado que esta embajadora Stephenson también hubiera negado autorizar la reunión realizada en su residencia, el 4 de julio de 2008, entre el reo de El Renacer y el actual presidente Varela. Encuentro que dio origen y consagró la alianza CD con el panameñismo, hoy día tan repudiada… Quizás nos hubiéramos evitado el asalto a la institucionalidad del país que hemos vivido por largos años.

Este reo introdujo tantas distorsiones en la institucionalidad del país, que borró la ética y moral de la mente y del actuar de muchos funcionarios. Los siete pecados capitales fueron su norte, con énfasis en avaricia, soberbia, envidia, ira y lujuria, De allí los muchos panameños que pagan cárcel, o suben y bajan tribunales, y sus familias sufren depresión por desarraigo familiar. Todo inducido por el ejemplo de descomposición administrativa que condujo a la corrupción reinante en el periodo del sindicado reo de El Renacer, y que hoy día todavía padecemos.

Le escucho decir que solicitó la extremaunción; es la segunda ocasión que la solicita; es un hombre vencido por su maldad, en su distorsionada mente piensa que la muerte lo liberará de sus muchos errores y pecados, todos cometidos con plena conciencia de lo que hacía…

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es ciudadano