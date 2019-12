Tú puedes hacer el cambio: Virginia Saldaña

MEDIO AMBIENTE

Siento preocupación por la gran cantidad de desechos de todo tipo que hay en el país, y que podrían reciclarse, si asumimos la responsabilidad de conservar el medio ambiente.

Respecto a los desperdicios inorgánicos que llegan al mar y a los ríos, inicialmente pensaba que era importante la limpieza de playas y ríos, por eso, coordiné la campaña “Adopta tu río” y organizamos la limpieza del Río Abajo, pero concluí que lo primero que hay que hacer es lograr un cambio de actitud y aptitud en las personas, y que este empieza en los hogares y en las escuelas, con el apoyo de las oenegés y del Estado. El éxito de la limpieza de playas sería no tener que recoger ni un kilogramo de basura.

Hace unos días, me molesté al ver cómo un agente de la Policía Nacional salía de un restaurante y tiraba unas servilletas en un lugar no adecuado, en vez de botarlas en el basurero. Lo increpé por lo que había hecho, mientras que el agente que lo acompañaba lo tomó como una gracia y me preguntó, si no había una corregiduría cerca. Se pueden imaginar ustedes, policías tirando la basura en cualquier lugar y, además, faltándole el respeto a una persona mayor, como yo.

Tengo una anécdota interesante de un viaje que hice a la comunidad de Marco Juárez, en Argentina. Resulta que el administrador del Centro de Reciclaje del lugar me invitó y yo pensé, “venir de tan lejos a ver un vertedero de basura...”, sin embargo, no se imaginan mi sorpresa al ver que el señor había confeccionado una máquina rústica para comprimir y formar pilas de plástico, y con los desperdicios orgánicos hacían compost (abono), que donaba a las personas que le traían papel y periódicos. Además, no percibí olores desagradables en el lugar.

Considero que esa iniciativa debería ser imitada por los alcaldes de todos los distritos de Panamá.

Hace unos años, cuando laboré en una institución gubernamental, se realizaban campañas de concienciación orientadas a la conservación del medio ambiente, y se invitaba a los medios de comunicación, que siempre nos apoyaban. Actualmente no se ve en los noticieros información acerca de las actividades que se realizan en el país para preservar nuestro entorno.

Por eso, apelo a cada ciudadano o residente en este país y le invito a asumir su responsabilidad en esta materia, para procurar que gocemos de mejor calidad de vida, dejando a las generaciones presentes y futuras un entorno saludable, cumpliendo así con el mandato de Dios que nos asignó, como buenos administradores la casa común.