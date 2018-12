Un retroceso para Panamá

La alerta se activa en los círculos políticos y económicos del país cuando se plantea la premisa de que el clima de inversión se podría ver seriamente afectado por la inseguridad jurídica que se respira en el ambiente. De inmediato surgen temas de interés para la opinión pública sobre el peso, responsabilidad y reputación de las instituciones del Estado como instrumentos garantes de la seguridad, confianza y transparencia, cuando un inversionista extranjero apuesta por crecer con Panamá y sus habitantes.

En este contexto, las garantías existentes de la seguridad jurídica o la certeza que existe en el inversionista de que sus derechos están protegidos por diferentes leyes e instituciones que plantean un escenario de reglas claras para beneficio del capital inversor debe ser un tema prioritario en la agenda país, y tal parece que han tambaleado en los últimos tiempos.

Si se quiere atraer capital inversor a Panamá, la confianza en las instituciones es un factor clave, así como las cuentas claras y acciones prístinas de las autoridades que generen confianza para que los inversionistas puedan establecerse y seguir dinamizando la economía y sus indicadores de crecimiento económico.

Sin embargo, cuando se activan las alarmas sobre hechos que a la luz pública instauran incertidumbre, como el reciente fallo de la Corte en el tema minero; el panorama cambia de manera negativa. Todos coincidimos en que la violación e irrespeto a la seguridad jurídica acarrea altos riesgos, no solo para las empresas que han hecho inversiones privadas de enormes proporciones, sino para el país, desde las perspectivas gubernamentales, sociales y económicas.

Solo hay que figurarse que proyectos de la magnitud de Cobre Panamá, cuya inversión es de aproximadamente 6.3 mil millones de dólares y que ha anunciado que su proyecto cuenta con un nivel de avance que supera el 83%, camina sobre un vacío legal, que los padres de la justicia panameña (CSJ) han construido, luego de declarar inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 que amparaba el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A. y dejar el tema en los brazos de morfeo, respondiendo nueve años después a demanda del Centro de Incidencia Ambiental.

No me quiero imaginar qué pasaría si el proyecto se detiene ante este limbo jurídico. No solo sentaría un precedente negativo en la reputación de Panamá como un país de inversión, por la inseguridad jurídica, la falta de reglas claras y la poca efectividad de las autoridades en resolución de problemas, sino que, de hecho, nos llevaría a una caída estrepitosa en las inversiones extranjeras en nuestro territorio. Este crudo escenario tiene un efecto de inestabilidad socioeconómica aún más profundo, con la entrada de un nuevo período presidencial, con las consabidas afectaciones diplomáticas y con los entes de comercio internacional.

Cuando las reglas del juego son cambia das repentinamente, faltamos a la seguridad jurídica de un país. En Panamá debe existir una Corte Suprema que provea un orden jurídico estable y consistente, que permita sustentar el valor agregado que tiene el país como un importante destino para la inversión extranjera, pues el respeto a los principios de legalidad es fundamental.

El autor es abogado y analista político.