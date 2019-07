La revolución política de los nativos digitales

Con la llegada de las generaciones que han nacido en un mundo digitalizado al mercado, siendo estos los millennials y centennials, se ha comenzado a acentuar el efecto de las redes sociales. Efecto en el que el mundo virtual incide de forma directa en el mundo real; convirtiéndose ya no más en algo separado, sino en otra esfera más de socialización y de relaciones humano donde cualquier persona con acceso a internet puede participar.

Una de las características más fuertes de esta esfera digital es la democratización e inmediatez de la información. Es decir, las personas que hemos nacido en una sociedad digitalizada, estamos acostumbradas e incluso nos puede llegar a parecer socialmente inaceptable que no se administre una información que, por su naturaleza, debe ser pública.

En el país democrático en el que vivimos, donde el poder reside en el pueblo y este se canaliza a través de los representantes que elegimos cada cinco años, es necesario que los electos, efectivamente, representen a los ciudadanos que los hemos escogido.

Por lo que la rendición de cuentas de parte de estos funcionarios más allá de ser un deber, debe ser el proceso natural de quien ha sido contratado para realizar un trabajo; y de esa misma manera, la exigencia y fiscalización del uso de nuestro dinero debe verse como la actitud mínima que adopta quien ha confiado sus ingresos a otro para el cumplimiento de una determinada asignación.

Si somos representados de forma apropiada o si se está utilizando bien nuestro dinero es información que tradicionalmente no se ha manejado ni democrática ni inmediatamente, o al menos en el periodo establecido.

Es por esto, que, a raíz de la cuestionada transparencia de la información proveniente de los organismos públicos, cada vez más se percibe la aparición de nuevos medios de comunicación o de asociaciones cívicas digitales, quienes estratégicamente han utilizado estos ambientes en la red para realizar un despertar en la ciudadanía panameña frente a los temas de interés público.

Han logrado convertir a los internautas en fiscales de las acciones de los funcionarios públicos, y en ciertos casos, una voz ciudadana capaz de ejercer presión; como debió haber sido desde un principio, sin embargo, debido a diversos factores (horarios laborales, transporte, etc…) era impensable, hasta ahora.

Tras pocos días del inicio de este periodo parlamentario se destacan pequeñas conquistas de la movilización ciudadana virtual, vemos a un diputado publicando su certificado de incapacidad y a otros diputados habilitando un archivo “en la nube” para realizar sugerencias a una ley.

En definitiva, el mundo virtual aún tiene aspectos que mejorar y no debe tomarse lo visto en este ambiente como una realidad única y absoluta. No obstante, los políticos de esta generación deben estar atentos a su presencia virtual, debido que su electorado cada vez más se llena de nativos digitales, quienes no hacen diferencia entre una realidad on line y una off line, sino que viven en una constante realidad.

La autora es licenciada en ciencias de la comunicación social