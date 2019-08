¿Y cómo sigue Nicaragua?

¡Mal!, pero con esperanza de alcanzar una auténtica democracia. Los ciudadanos viven una tragedia que parece no tener fin. La bomba de tiempo que explotó en abril del año pasado ha cambiado el curso de la historia de este hermano y vecino pueblo. Por todos es bien sabido que lo que pasa en Nicaragua es muy similar a Venezuela, aunque de modo distinto y con mucha desgracia para tantas familias que siguen de luto, anhelando el día que se haga justicia por sus hijos masacrados.

Nicaragua es presa de un Estado-partido político que sigue ahogando a la población. Un matrimonio presidencial que se ha apoderado de todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, la Policía y el Ejército.

“Hay un ambiente aparentemente normal”, pero que toda persona que tiene sentido común sabe que no es así. No existe la seguridad de antes, menos si viene de la Policía; debes hablar en voz baja y cuidar que no te estén grabando.

Todos los que piensan distinto al partido de gobierno son despedidos y amenazados: maestros, abogados, médicos, enfermeras, periodistas independientes. Y peor aún, los empleados públicos, que deben contenerse, medir sus palabras y asistir a eventos partidarios para poder conservar sus trabajos y llevar algo de pan a sus hogares; con una economía que se deteriora cada vez más.

En Nicaragua no hay libertad de expresión, no existen derechos humanos. Gracias a Dios las redes sociales han podido captar todo (y sin edición) lo que ha ocurrido. La Iglesia católica (obispos, sacerdotes y todo cristiano bautizado con su conciencia moral y social bien formada [y caben aquí toda persona de buena voluntad]), ha alzado su voz sin miedo ante tanta opresión, también se ha visto amenazada. Pero no hay que preocuparse, solamente cumplen su deber encomendado por Nuestro Señor.

Sí, por supuesto, la gente tiene miedo, pero no va a retroceder. Dicha persecución generó una ola migratoria hacia Costa Rica y una pequeña cantidad hacia Panamá. En un encuentro pastoral, una persona me dijo que quedó impactada al verificar el título profesional de un hermano que había llegado huyendo e impedido: sin poder trabajar, sin vivienda y sin lo necesario para vivir.

Lastimosamente, han sido las sanciones económicas lo que ha presionado para poder avanzar en la exigencia de los derechos humanos, la excarcelación de los presos políticos y el diálogo nacional.

Pero nos podemos hacer la pregunta obvia de la situación: ¿por qué y cómo llegó Nicaragua a este punto? Simple y sencillamente por olvidar. Olvidar el pasado, no aprender de las lecciones y desgracias acontecidas hace apenas unas décadas, la ambición política y la indiferencia ciudadana.

Lo que ha vivido y sigue viviendo Nicaragua tiene que ser una lección para toda nación, y generar una verdadera democracia, fundada en la libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de prensa, con respeto y objetividad. ¿Qué podemos hacer desde nuestras posibilidades? Pues orar, y “recordar que es cuestión de derechos humanos fundamentales” y ser buen samaritano.