HOMILÍAS. El próximo lunes, Cambio Democrático (CD) celebrará una misa con motivo de su vigésimo primer aniversario de fundación. Deberían hacer una de acción de gracias por el milagro, porque lo ocurrido con el perito estrella no tiene una buena explicación.

CLASE DE GANAS. Por cierto, Martinelli ha dicho que pondrá abogados a disposición de todo aquel que quiera denunciar “algún delito de un varelista”, que él asume los gastos. “Además, recuerden que se quedan con el 30% de lo recuperado por ley”, señala Martinelli. A qué se estará refiriendo… Si es al proyecto de ley 215, este no ha sido sancionado aún por el Ejecutivo. Menos mal que Martinelli afirma que Varela lo quiere como a un buen amigo.

‘CRISPI PAPERS’. Parece que ya venció el periodo que permite la norma electoral para que Carla García proceda contra la proclamación de Crispiano Adames como diputado del 8-7. Si García hubiese impugnado y en el conteo aparecen evidencias de que a Adames no le correspondía la curul, Sara Montenegro -como suplente de Adames- habría quedado out por regla. Por lo menos en esta historia no salió nadie a clamar que fue hackeado o que todo es una campaña de potencias extranjeras. A la curul le podrán poner una placa que diga “Mossack & Adames”.

PELEA. A propósito de impugnaciones, Luis Eduardo Camacho anunció que hoy presentará una contra la proclamación “ilegal” de Pancho Alemán como diputado reelecto del 8-6. ¿Será que no le alcanza el salario de vocero al “amigo fiel”?

SORPRESA. El Foro Económico Mundial divulgó un gráfico en el que Panamá figura entre los 10 países del mundo que más selva han perdido en 2018. El ministro de Ambiente fue el primer sorprendido porque, según él, Panamá perdió 0.2% de sus bosques en vez del 4% que afirma el Foro. Quizás el ministro reciba sus números de la Sotad (Sociedad de Taladores de Darién).

BRISA Y MAR. El alcalde electo de la capital, José Luis Fábrega, dice que uno de sus proyectos será recuperar las playas de la cinta costera. No ha dicho cómo lo hará. Primero fue Bosco, con su deseo de comprar piscinas inflables. Ahora, Tanquecito con unas playas donde ni sobreviven los peces. Lo bueno es que será en avenida Balboa, así que a los bañistas les quedará cerca el Santo Tomás.