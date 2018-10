La tierra del olvido

Se supone que debía recordarlo. Era lógico que recordaría el mes en que debo renovar la placa de mi carro, después de todo, ya tengo 10 años con él. Pero no fue así y, de no ser por mi esposa, casi se me pasa la fecha límite para renovarla.

Qué curioso, seguimos olvidando pese a la infinidad de tecnologías que, supuestamente, deben ayudarnos a no olvidar. Ni siquiera el uso de herramientas que se resisten a ser reemplazadas por la modernidad –la agenda, el calendario y otros– nos salva de ese germen humano que es el olvido. Nombres, fechas, direcciones, compromisos y otros no escapan a las sombras del cerebro.

De hecho, en estos tiempos de redes sociales, el olvido puede ser inducido, pues, el recuerdo se edita al antojo de quien lo escribe. También existen recuerdos que han sido olvidados a la fuerza por incluir símbolos o frases que, hoy en día, resultan ofensivos para algunos. Y, peor aún, hay recuerdos que ya no son como solían ser porque –en busca de aquello que llaman rating– algún productor de cine o televisión se antojó de convertir en héroes a villanos, y viceversa.

Así pensaba recientemente mientras visitaba una ciudad llena de muy malos recuerdos. Tan malos que, por la época en que esos recuerdos eran realidad, la llamaban la ciudad más peligrosa del mundo gracias a que un señor –sí, uno solo– le declaró la guerra al Estado. Y hay que decir que, fiel al realismo mágico que distingue a ese pueblo, el señor en cuestión casi gana la partida.

Esperaba entonces que en dicha ciudad su recuerdo ya se hubiera borrado, editado o, lo que es peor, alterado. Lo creía así, pues, en los últimos años algunos medios, autores de libros, mal llamados cantantes y hasta uno de sus lugartenientes parecen haber iniciado una guerra por cambiar la narrativa acerca de dicho señor, convirtiéndolo en un Robin Hood campesino.

Pero la realidad me golpeó y descubrí, para mi sorpresa, que los conciudadanos del sindicado señor lo recuerdan como lo que realmente fue; un delincuente. No encontré una sola persona que se refiriera al tal señor en buenos términos. En todas las casas, barrios, locales comerciales y calles que visité, la gente –contemporáneos o no de esa época oscura– se referían a él con desprecio y lamentando que hubiese existido.

Regresé de esa ciudad reconociendo el triunfo de la memoria sobre la desinformación, la injusticia y el olvido. Veinticinco largos años han pasado y no ha habido agenda política, tecnología imprecisa ni medio parcializado que haya podido borrar de la memoria de ese pueblo el recuerdo fidedigno de lo que pasó y de quién era ese señor. Padres a hijos y abuelos a nietos se han contado, año tras año, las vivencias de aquella época.

Por eso es que la máquina nunca reemplazará al hombre, porque la mejor forma de recordar –entiéndase, de hacer memoria– es contarnos los unos a los otros lo que pasó en otro tiempo. Contarnos lo que pasó y cómo pasó, así nos produzca nostalgia o vergüenza, es el mejor antídoto para el olvido. Después de todo, el enemigo del progreso no es el pasado, sino el olvido.

Pero la lucha continúa, quizás usted ya olvidó lo que haría después de leer esto, o tal vez yo olvidé lo que haría después de escribirlo.

El autor es abogado