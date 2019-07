Lo urbano, la movilidad y el agua

El nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo tomó posesión el primero de julio con un desafío enorme de cara a la gobernabilidad del país para abordar una complejidad de la gestión territorial descomunal. Medios de comunicación reportan sobre el conflicto en el uso del agua para abastecimiento de la población y el funcionamiento del Canal de Panamá. La región metropolitana (RM) concentra el 55 % de la población del país, distribuidas en las ciudades terminales de Panamá y Colón, corredor transístmico, y las comunidades de Pacora hasta La Chorrera; las cuales parecen estar consumiendo parcialmente – y en demanda creciente- el agua de los reservorios de Gatún y Alajuela. Hay una evidente competencia en los usos de agua de los lagos del Canal. El impacto del cambio climático y las demandas de agua coloca en tensión a los dos más importantes reservorios del país. Las estimaciones de consumo de agua por parte de la población, previstas para las próximas décadas, llegaron hoy al tope. Está para el nuevo gobierno la oportunidad y el desafío para la ejecución de la política nacional de recursos hídricos y los reservorios multipropósito de río Indio y Bayano.

En otras entregas he compartido información sobre la tendencia mundial hacia un planeta más urbano. Panamá camina hacia una sociedad urbana. La provincia de Panamá Oeste presenta el crecimiento poblacional más dinámico del país, vinculándose la población productiva al atractivo que generan las centralidades de los corregimientos de producción de servicios en ciudad de Panamá. El 89% de los empleos en la RM se concentran en los 23 corregimientos de Ancón y Juan Díaz y que solo ocupan el 23 de la huella urbana (Espino, Gordón 2015). Los más pobres gastan hasta 4 horas para el traslado de sus lugares de trabajo, ante los 40 o 48 minutos que gastan los más ricos. El automóvil privado se transforma en solución al tema de movilidad, siendo la congestión de la red vial una circunstancia de todos los días; siendo las recientes soluciones planteadas por el Gobierno en más calles.

El tercer puente sobre el Canal se inaugura en agosto próximo; incorporando de manera inmediata y directa, parte de los territorios de la provincia de Colón al desarrollo y a la demanda de bienes y servicios de la ciudad de Colón. ¿Se prevé conflicto en este nuevo escenario de cara a la demanda de servicios básicos de educación, salud y otros? Mi respuesta es sí.

En el Pacífico, la huella ambiental que dejaron las recientes ejecutorías en el campo de carreteras generaron conflictos en grupos de la población civil; estamos hablando de la ampliación de la Omar Torrijos y los seis carriles hacia Arraiján. Lo medular es que más calles darán paso a más autos y el asunto sin un abordaje integral no tendrá un resultado efectivo: el tranque no será resuelto haciendo más calles. Inversiones de movilidad fuera de un marco de ordenamiento territorial integral serán un tiro al aire. Al respecto, en las grandes ciudades de Estados Unidos ya han establecido políticas claras en el desarrollo urbano que cubren regulaciones para detener el modelo urbano en extensión, eliminando las casas con patio y estacionamientos. Se estableció una política centralizada para detener el crecimiento horizontal y ad infinitum de las ciudades. Las ciudades norteamericanas no crecerán más en el esquema del suburbio.

Los municipios de Colón, Arraiján y La Chorrera demandan la formulación de planes de ordenamiento urbano o territorial para abordar la complejidad que se tiene por delante. Al Municipio de Panamá le corresponderá la ejecución del plan de ordenamiento que ya fue formulado. Existe, señor alcalde del distrito de Panamá, una oportunidad interesante para otorgar al territorio de la ciudad de Panamá otra categoría de ciudad, sumándolo a las grandes capitales del mundo. Al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial le correspondería validar la ya discutida política nacional de ordenamiento territorial, la cual vino siendo discutida en el período de la administración anterior. Existe la oportunidad y el contexto institucional para ello, sin menoscabo del desafío en promover gobernabilidad para el cambio.

El punto que quiero traer es que el tema de agua, movilidad y desarrollo urbano debe ser abordado desde una visión integral desde la centralidad del Estado y con una visión de planificación. Los problemas de la gran RM de Panamá no pueden ser resueltos con parches o con proyectos aislados. Urge abordar estos aspectos desde la plataforma de la planificación, donde la inversión de recursos del Estado comience a orientar el desarrollo urbano y relacionar las demandas de recursos de agua para la población y Canal; además del tema de movilidad para guiar y establecer un escenario a largo plazo, deseable y con equidad.

La propuesta del presidente Cortizo de crear una instancia de planificación desde la centralidad del Estado, tendrá la capacidad de articular las políticas públicas y de inversión en materia de agua, ciudades y movilidad con asertividad. Política pública, inversión y planificación con visión tecnocrática, en un horizonte temporal de mediano y largo plazo para abordar la complejidad de la realidad. Esta acción deberá ir acompañada del fortalecimiento institucional en material técnico administrativo, la generación de planes e instrumentos normativos. Lo propuesto demanda el adecentamiento de los niveles de corrupción y crear un contexto legislativo transparente y comprometido. El reto es descomunal, pero el esfuerzo valdrá la pena.

El autor es ingeniero