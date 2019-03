Lo urbano y lo territorial

A siete semanas de las elecciones para escoger a los gobernantes de este país, la agenda urbana y territorial como tema central no se posiciona en ningún discurso político entre los aspirantes a la Presidencia de la República ni a la alcaldía del distrito más grande del país. Al menos no lo he escuchado aún. Las discusiones públicas entre los aspirantes presidenciales han estado girando en torno a temas vinculados con la crisis de la Caja de Seguro Social, desempleo, salud, oportunidades, reformas constitucionales, a la administración de la justicia, producción agropecuaria e importación de alimentos. La cultura es mencionada por algunos y no por todos los candidatos. No he escuchado a ningún aspirante referirse de manera integral a la ciudad y al territorio desde una visión de planificación que articule la visión de una sociedad deseada.

En ciernes del torneo electoral no veo posicionados planteamientos relacionados con el esquema de ciudad que apoye el hub logístico alrededor del Canal y sus ciudades portuarias terminales. Durante los últimos meses hemos estado participando en discusiones técnicas vinculadas con el ordenamiento territorial y su relación con asuntos de descentralización desde lo central y lo local. Es meritorio mencionar el esfuerzo técnico de planificación desarrollado desde la alcaldía para producir el Plan Distrital de Panamá, donde los políticos han estado ausentes en toda la discusión.

Los conflictos en los usos del suelo en la gran región metropolitana no se plantean como un escenario técnico-político que trate de articular las ventajas geográficas del país y aproveche el gran potencial logístico y de servicios. Hay oportunidad para generar riqueza y que esta sea redistribuida entre los habitantes de la gran aglomeración urbana de Panamá-Colón-Panama Oeste, donde además, el tema de la administración del agua para abastecimiento de la población y funcionamiento del Canal de Panamá es clave.

Los grandes proyectos viales de movilidad empujados al final de la administración de gobierno no han hecho sino hacer ruido con relación al uso de los recursos naturales y el impacto sobre los recursos naturales, particularmente el agua y los bosques. Existe una gran oportunidad de desarrollo bajo una visión planificada para aprovechar los grandes proyectos de movilidad en la región: tercer y cuarto puente sobre el Canal, línea tres del Metro, seis carriles en el sector de Arraiján, el ensanche de la Omar Torrijos y los posibles proyectos portuarios y logísticos en las riberas del Canal. Todo este desarrollo parece estar guiado por las fuerzas del mercado y tal vez por intereses particulares, lejos de una visión integral de planificación y de beneficio colectivo.

Con respecto al tren Panamá-David, sigue ausente, o por el momento, una plataforma amplia de discusión de cómo este proyecto va a articular un desarrollo territorial armonioso, ambientalmente sostenible que fortalezca las ciudades por donde este atravesará; y sobre todo, para beneficio amplio de toda la población. El asunto del tren amerita pausa y discusión. Parece que los políticos no tienen en la mira la gran oportunidad de esta envidiable inversión pública en movilidad que ofrece los grandes proyectos que conectarán el territorio y soportarán un posible y deseado desarrollo de este país.

La agenda de desarrollo del país puede ser construida desde una red de políticas públicas, que en materia de territorio y ciudad tienen la posibilidad de garantizar bienestar, sostenibilidad de los recursos naturales, crecimiento y equidad. Estos conceptos parecen estar ausentes del discurso político y probablemente lejos de las propuestas de los candidatos que aspiran a gobernarnos en estas elecciones 2019 y para el próximo quinquenio de gobierno que culminará en 2024.

Un país no se levanta en cinco años. Pareciera que dejaremos pasar la oportunidad de transformar el territorio y nuestra sociedad, en una oferta vacía y demagógica de quienes nos gobernarán por los próximos cinco años.

El autor es ingeniero