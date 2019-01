Se va levantando el manto gris

No sé ustedes, amigos y amigas que me prestigian con su lectura, pero yo estoy sintiendo que poco a poco se va levantado el manto gris que apagaba nuestro vigor y optimismo como país. Siento como una ligera mejora económica, como que la gente se va convenciendo de que el país no es el tal “desastre”.

La mina, que está próxima a abrir, cada día pone más dinero a circular. Todas las agencias internacionales proyectan un mejor año para 2019 –¡siempre el mejor de América Latina!–. El Canal tuvo un año superrécord, a pesar de las afectaciones del comercio mundial. Tres de las revistas y diarios más prestigiosos de Estados Unidos recomiendan a Panamá como país importante a visitar para viajeros sofisticados, y uno de ellos situó a Panamá como el país más atractivo para jubilarse. Han vuelto con fuerza los snowbirds del norte de Estados Unidos y Canadá a ocupar sus viviendas en Panamá, su trópico preferido. Nuestra línea aérea bandera –Copa Airlines– se gana el premio como línea aérea más puntual del mundo, demostrando que los panameños no somos aquel “desastre” que algunos panameños –reyes del harakiri– insisten que somos.

Comienzan a llegar decenas de miles de jóvenes vigorosos y alegres de cientos de países del mundo a compartir su alegría con nosotros, a contribuir con nuestra economía con un ingreso neto importante y a regresar a sus países celebrando las virtudes de Panamá entre sus padres, abuelos y amigos. Además, la Jornada Mundial de la Juventud tendrá a nuestro Panamá en las primeras planas del mundo por más de una semana por la visita del papa Francisco, dirigente de la organización más grande del mundo, pertenezcas a la religión que sea, esta será la realidad. Los de aquí tendremos algunas incomodidades por algunos días, pero sentiremos todos el beneficio para el país. Además, se ha producido un acto de suprema tolerancia por parte de la mayoría de las religiones que tenemos en el país, mostrando nuevamente otra de las virtudes de nuestro país.

Ha llegado el verano y el positivismo que produce todo cambio de estación: días brillantes, brisa norte riquísima, amaneceres hermosos, espectaculares puestas de sol y noches preciosas con el cielo lleno de estrellas. Y como si todo esto fuera poco, hasta la confusión e indefinición política ya quedó aclarada y definida, con una ley electoral modificada que abrió la puerta a una nueva oferta electoral de libre postulación (o independientes) para presidente, diputados, representantes y alcaldes, ofreciendo una nueva esperanza de renovación. Ya los ciudadanos hemos consensuado el país que queremos en el Plan 2030 y además en los desafíos puntuales como educación, agua, Caja de Seguro Social/salud, justicia y planificación para el logro de las agendas de Estado. ¡Hemos consensuado lo que queremos!

Los candidatos no tienen que inventar nada, solo convencernos de que tienen la capacidad y compromiso de ejecutar lo que ya los ciudadanos hemos definido que queremos. Además, existe el Consejo Nacional de la Concertación, en el que logramos sentar alrededor de la misma mesa a todos los sectores de la sociedad (de toda la geografía nacional) y a todos los partidos políticos.

¿Que si tenemos problemas y precupaciones? ¡Claro que sí!, pues estamos vivos, pero claritos. Solo falta que votemos, y que se encargue un nuevo presidente, lo cual –como siempre ocurre– producirá en nosotros un nuevo optimismo y esperanza.

Panamá: ¡no hay país con mejor futuro que este! Hemos pasado por muchos problemas duros, pero siempre los hemos superado porque como sociedad sabemos lo que queremos, y hemos comprobado que –cuando es necesario– remamos todos juntos en la misma dirección.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’